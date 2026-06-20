«No se trata de dos naciones enemigas, sino de dos países enemistados»: El Dr. Jean Marie Théodat llama a repensar la cooperación binacional

Santo Domingo, República Dominicana, junio de 2026.– El Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM RD) celebró la conferencia magistral «Porvenir de la cooperación binacional en la zona fronteriza en el contexto de crisis», impartida por el meritorio director del Departamento de Geografía de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne y profesor de la Université d’État d’Haïti, Dr. Jean Marie Théodat. La actividad reunió a representantes del ámbito académico, diplomático, gubernamental y de organismos internacionales interesados en reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de las relaciones entre Haití y la República Dominicana.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la maestra Elba Franco, encargada de la Escuela Nacional de Migración y coordinadora de la maestría, quien destacó que esta conferencia constituyó la actividad de cierre de la segunda cohorte de la Maestría en políticas migratorias y desarrollo en el Caribe. Asimismo, expresó la satisfacción institucional por los resultados alcanzados con esta iniciativa, orientada a fortalecer las capacidades técnicas y académicas en materia migratoria.

Señaló que las dos cohortes del programa permitieron formar cincuenta especialistas provenientes de República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, México, Cuba, Brasil y Venezuela, quienes culminaron veinte meses de formación caracterizados por la tenacidad y el rigor académico. También agradeció el apoyo del Banco Mundial y de las instituciones académicas aliadas, la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc), cuya colaboración hizo posible consolidar una oferta de posgrado con elevados estándares de calidad.

Durante su intervención, Franco exhortó a los nuevos especialistas a continuar contribuyendo al fortalecimiento de un análisis integral de las migraciones, sustentado en el desarrollo, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Igualmente, manifestó su confianza en que estos profesionales aportarán al fortalecimiento de la cooperación entre los Estados y al estrechamiento de las relaciones entre las instituciones públicas y la sociedad civil, con el propósito de aprovechar los beneficios asociados a la movilidad humana.

En su ponencia, el Dr. Jean Marie Théodat planteó que la frontera entre Haití y la República Dominicana debe entenderse como un espacio de interacción y no únicamente como una línea divisoria. A partir de esta premisa, propuso concebir la región fronteriza como «una isla dentro de la isla», caracterizada por dinámicas económicas, sociales y culturales propias.

El investigador recordó que hace apenas tres décadas la frontera era percibida como una zona marginal y escasamente integrada. Sin embargo, explicó que actualmente constituye uno de los principales espacios de intercambio comercial entre ambos países, por donde circulan diariamente millones de dólares en mercancías. No obstante, advirtió que persisten obstáculos administrativos y percepciones de desconfianza que limitan el desarrollo de relaciones más fluidas y beneficiosas para ambas naciones.

Asimismo, destacó el contraste existente entre la evolución económica de República Dominicana y la crisis prolongada que atraviesa Haití. En ese sentido, señaló que el producto interno bruto dominicano es aproximadamente nueve veces superior al haitiano, a pesar de que ambos países poseen poblaciones de dimensiones semejantes. Para el Dr. Théodat, esta situación plantea la necesidad de construir nuevos mecanismos de cooperación capaces de contribuir al desarrollo y la estabilidad de la región.

El académico explicó que la realidad insular puede interpretarse desde dos perspectivas contrapuestas: una «esquizofrenia espacial», marcada por las divisiones y los prejuicios, y una «gemelidad insular», basada en la complementariedad y las oportunidades compartidas. Bajo esta visión, sostuvo que las relaciones entre ambos pueblos no deben concebirse desde la confrontación, sino desde la cooperación y la búsqueda de intereses comunes.

Al cierre de la conferencia, el viceministro de Política Exterior Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores Rubén Silié, destacó la profundidad y pertinencia de las reflexiones presentadas por el conferencista. Señaló que la exposición permitió volver sobre años de investigaciones y esfuerzos académicos dirigidos a comprender las relaciones entre Haití y República Dominicana desde una perspectiva más objetiva.

El diplomático valoró especialmente la manera en que el Dr. Théodat estructuró su análisis a partir de «lo obvio y lo paradójico», mostrando cómo la historia y determinados procesos políticos contribuyeron a construir percepciones de antagonismo entre ambas naciones. En ese sentido, afirmó que «la historia desgarró mientras la geografía recompuso el panorama» y sostuvo que las tensiones entre ambos países responden más a procesos históricos y políticos que a una enemistad natural entre sus pueblos.

Silié destacó una de las reflexiones centrales del conferencista al afirmar que «no se trata de dos naciones enemigas, sino de dos países enemistados». A su juicio, esta idea invita a reconocer que, más allá de las diferencias y de las tensiones heredadas, existen vínculos históricos, humanos y geográficos que hacen imprescindible promover relaciones sustentadas en la cooperación y el entendimiento mutuo.

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