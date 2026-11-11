NO HAY MOTIVO PARA LA UE. RESULTADOS ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

5 de noviembre de 2026. Algo más interesante que la mayoría de los comentarios sobre los resultados de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos es la opinión de Josef Braml, director europeo de la Comisión Trilateral. En una evaluación realizada para Euronews, advierte que Trump no se convertirá en un presidente «sin autoridad», como espera la mayoría de la gente, sino que podría llegar a ser aún más peligroso para Europa. Hay que admitir que la nueva mayoría del Partido Demócrata en ambas cámaras dificultará mucho la política de Trump a nivel nacional; sin embargo, como presidente, tiene amplia libertad de actuación en cuestiones estratégicas y de política exterior, como el comercio. Esto hace que las cosas sean bastante desagradables para la Unión Europea (UE) y para el bloque europeo de la OTAN.

Según Braml, sería un error que Europa intentara esperar a que Trump perdiera influencia política. El experto destaca que el continente debe adquirir una mayor resiliencia económica frente a la presión arancelaria estadounidense, una mayor independencia militar dentro de la OTAN y lograr una mayor unión política ante los intentos de dividirla.

Además, Braml hace un llamado a tener una visión diferenciada de los demócratas, quienes, según él, no constituyen un bloque monolítico. El partido se enfrentará, no obstante, a duras disputas internas entre los ideólogos de los órganos ejecutivos nacionales y aquellos que, como el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, han obtenido buenos resultados en las primarias y en las elecciones generales con un programa enfocado en combatir las crisis de la vivienda y la salud.

El Dr. Josef Braml es experto en Estados Unidos, escritor y director europeo de la Comisión Trilateral. Cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación aplicada y asesoramiento para centros de estudios a nivel mundial, entre ellos el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores (DGAP). «… el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP), el Instituto Aspen, la Brookings Institution y el Banco Mundial (BM), entre otros, además de desempeñarse como asesor legislativo en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos.»

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