La Superintendencia de Bancos y el BID impulsan la economía conductual aplicada al sector financiero

Santo Domingo, D. N. – La Superintendencia de Bancos (SB), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó una jornada de intercambio y formación especializada para promover la aplicación de la economía del comportamiento y la inteligencia artificial en el diseño de políticas públicas, la supervisión financiera y la protección de los usuarios y las usuarias del sistema.

La iniciativa constituye un esfuerzo novedoso por su alcance y por reunir, en torno a la economía conductual, a reguladores, supervisores, académicos y especialistas del sector financiero. Este enfoque busca fortalecer la capacidad de las instituciones para diseñar soluciones basadas en evidencia, tomando en consideración cómo las personas procesan información y toman decisiones financieras.

El encuentro reunió a representantes del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Instituto OMG (iOMG), así como de otras instituciones relacionadas e investigadores académicos.

Para la SB, esta articulación entre innovación regulatoria, conocimiento académico y protección a los usuarios y las usuarias representa un paso importante en la construcción de políticas y herramientas más efectivas, al tiempo que contribuye a fortalecer el capital humano y las capacidades técnicas de las instituciones participantes en materia de economía conductual.

La jornada de dos días, celebrada en Santo Domingo, se inició con las palabras de Carlos Scartascini, líder técnico principal del Departamento de Investigación y coordinador el Grupo de Economía del Comportamiento del Departamento de Investigación del BID, quien dictó la conferencia magistral “Economía del Comportamiento y Políticas Públicas”.

El programa incluyó la participación de Karina Márquez, también del Grupo de Economía de Comportamiento BID, quien abordó temas relacionados con la evidencia conductual, la inteligencia artificial y las herramientas de la economía del comportamiento aplicadas al sistema financiero, entre otros.

En representación de Nathalie Alvarado, representante del BID en República Dominicana, asistió Steve Brito, economista país del organismo.

El equipo del BID valoró positivamente los avances alcanzados por la SB, y manifestó su interés en continuar apoyando los esfuerzos para ampliar la aplicación de la economía conductual en las políticas públicas del sector.

Al pronunciar unas palabras durante la capacitación, el superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, destacó la relevancia de este tipo de espacios formativos para los reguladores y supervisores del sector.

“Comprender cómo las personas toman sus decisiones financieras nos permite diseñar una supervisión más efectiva y políticas que protejan mejor a los usuarios”, expresó.

Además del superintendente de Bancos, participaron por la SB el intendente, Julio Caminero; el asesor de supervisión bancaria, Elbin Cuevas; la subgerente de Regulación e Innovación Financiera, Yulianna Ramón; la directora de Innovación e Inclusión Financiera, Inés Páez Salcedo; la directora de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), Natalia Sánchez; el encargado de la Unidad de Economía Conductual, Manuel Eugenio Rodríguez Troncoso; la encargada de Inclusión Financiera, Xiomy Ramírez, y el encargado de Innovación Financiera, Frankely Almánzar, entre otros funcionarios de la institución.

Capacitación técnica y reunión con el BID

El segundo día de la agenda continuó con una capacitación de media jornada dirigida al equipo técnico de SBLAB, orientada a profundizar sus conocimientos y fortalecer sus capacidades para incorporar herramientas de economía conductual en el desarrollo y evaluación de iniciativas de regulación, supervisión y protección al usuario.

En horas de la tarde, la actividad concluyó con una reunión del superintendente Cedeño Brea y el equipo de la SB con la representación del BID en el país, encabezada por su representante, Nathalie Alvarado.

Por el organismo participaron, además, Carlos Scartascini y Karina Márquez, del Grupo de Economía del Comportamiento; Miguel Baruzze, jefe de operaciones; Jennifer Lantigua, consultora de la División de Género e Inclusión Social; Sofía Tejada, consultora analista de Instituciones Financieras, y Rodrigo Ortiz, consultor de apoyo del sector de Mercados de Capitales y Entidades Financieras.

Durante el encuentro, ambas instituciones conversaron sobre las oportunidades de incorporar cada vez más la economía del comportamiento al ámbito regulatorio y financiero y de profundizar la cooperación en esta materia.

Acerca de SBLAB

SBLAB es el laboratorio de economía conductual de la Superintendencia de Bancos. Se trata de la única iniciativa de su naturaleza en la República Dominicana y Centroamérica, de acuerdo con el mapa global de iniciativas de ciencias del comportamiento aplicadas a las políticas públicas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Su objetivo es incorporar los conocimientos y herramientas de la economía del comportamiento en el diseño y evaluación de iniciativas que contribuyan a mejorar la supervisión financiera, la regulación y la protección de los usuarios de servicios financieros.

La creación y desarrollo del laboratorio responde a la apuesta institucional de la SB por generar soluciones sustentadas en evidencia, fortalecer las capacidades de su capital humano e incorporar, en el diseño de sus intervenciones, una mejor comprensión de los factores que inciden en las decisiones de las personas.

Visited 3 times, 3 visit(s) today