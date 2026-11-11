INTRANT anuncia restricciones para transporte de carga durante Navidad y Año Nuevo 2027

Santo Domingo, Distrito Nacional. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó al país que, en virtud de los artículos 8 y 120 de la Ley 63-17 y mediante la resolución administrativa Núm. 011-2026, quedará prohibida la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional durante las festividades de Navidad fin de año.

Esta disposición incluye también la suspensión temporal de los permisos otorgados por el Piloto para la Zona de Acceso Restringido (ZAR).

A los fines de prevenir siniestros y garantizar un flujo vehicular seguro durante estas fechas de alto desplazamiento, los cierres para el transporte de carga se aplicarán en los siguientes períodos:

Feriado de Navidad: Desde el miércoles 23 de diciembre de 2026 a partir de las 6:00 a. m., hasta el sábado 26 de diciembre de 2026 a las 5:00 a. m.

Feriado de Año Nuevo: Desde el miércoles 30 de diciembre de 2026 a partir de las 6:00 a. m., hasta el sábado 2 de enero de 2027 a las 5:00 a. m.

Permisos condicionales y mercancías prioritarias

La institución de tránsito explicó que se otorgarán permisos de circulación, de manera condicional, exclusivamente a los vehículos que transporten mercancías consideradas prioritarias o perecederas.

Las categorías autorizadas para solicitar el permiso incluyen: Combustible y agua envasada, abastecimiento de alimentos y juguetes, medicamentos, equipos médicos y servicios de desechos hospitalarios, cal viva para generación eléctrica, envases y papeles desechables y transporte de valores y organización de eventos.

El INTRANT advierte de manera categórica que, sin importar el tipo de mercancía, no se otorgarán permisos a cargas especiales, tales como camiones con doble cola o doble remolque, ni a vehículos con cargas sobredimensionadas o sobrepeso.

Vehículos exentos de la medida

Quedan exceptuados de esta prohibición (y por ende, no requieren permiso especial) las camionetas, furgonetas, ambulancias, vehículos de emergencias y los de servicio de agua en cisterna.

De igual forma, podrán circular aquellos vehículos que, estando debidamente identificados, brinden servicios de mantenimiento y averías de electricidad, cable, telefonía, servicios sanitarios, mantenimiento vial, asistencia vial e higiene urbana.

Los interesados que cumplan con los requisitos ya pueden solicitar los permisos a través del portal oficial de la institución: www.intrant.gob.do. La plataforma permite realizar el pago en línea y emite un permiso digital con protección de código QR para facilitar la fiscalización por parte de los agentes en las vías. El INTRANT recuerda que es de carácter obligatorio que los propietarios de estas unidades hayan realizado la inscripción de sus vehículos en el Registro Nacional de Vehículos de Cargas.

Además, la institución reiteró las normas obligatorias para los vehículos de carga que obtengan el permiso: no podrán exceder la velocidad máxima de 70 km/h en carreteras troncales, deberán mantener su circulación siempre por el carril de la derecha y la carga debe estar debidamente asegurada sin exceder la carrocería.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones establecidas en esta resolución será sancionado con una multa equivalente a un (1) salario mínimo del sector público descentralizado, penalidad que se aplicará de conformidad con la ley tanto al propietario de la unidad vehicular como al conductor de la misma.

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