Entérate NY: Resultados electorales engañosos

Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

► Resultados electorales engañosos: Muchos oficiales electos en El Bronx que alegan haber Ganado con el 99% de los votos emitidos, lo lograron pura y simplemente porque no tuvieron competencia, eran candidatos únicos. El senador estatal Luis Sepúlveda, D-32, y los asambleístas George Álvarez, D-78, y Manny de los Santos, D-72, participaron en las pasadas elecciones sin enfrentar a otros candidatos, como señala Máximo Padilla, presidente del Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX), organización comunitaria con sede en NY. “Con sacar un solo voto ganaban”, sostiene Padilla, quien cuestiona que se destaquen los elevados porcentajes obtenidos sin explicar qué proporción representan respecto al total de votantes inscritos en sus distritos. Los electores inscritos en el distrito de Sepúlveda son 151,661 y él obtuvo 35,478 que representa un 23.39 % de los inscritos, y un 99.41% de los votos emitidos. Ver = https://enr.boenyc.gov/ CD273390.html

En el distrito de Álvarez hay 58,464 votantes inscritos, él sacó 14,850, o el 25.40% del total de inscritos, y él presenta sus 14,850 como el 99.30%. Ver = https://enr.boenyc.gov/ CD274060.html

El Distrito de De los Santos tiene 79,181 votantes inscritos, él obtuvo 24,328 el 30.72% del total de sufragantes, pero presenta que sus 24,328 son 99.02% de los emitidos.

Ver = https://enr.boenyc.gov/ CD273560.html

►Deben rectificar: Claro ellos “se ven mejor” diciendo que ganaron con un 99% de los votos, pero la verdad es que la abstención en esos distritos anda por un 70% o mucho más. Es decir, más de la mitad de los votantes inscritos ni se molestan en votar. El presidente del Codex, Máximo Padilla, expresa: “Ellos tienen que revisarse, porque no nos están engañando a nosotros; se están engañando a ellos mismos”. Agrega que algo anduvo mal y debe resolverse. Además, pide a las comunidades que se mantengan atentas y sostiene que estos funcionarios no representan genuinamente a los distritos donde viven tantos dominicanos y otros hispanos. Padilla reitera que están engañando a la comunidad y deben rectificar esas posiciones. ¡Ay, ay, ay! Video: https://www.youtube.com/watch? v=dMPL6aT1EH0

►Leonel habló claro: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan sostienen que Leonel Fernández habló claro en Santiago la semana pasada cuando proclamó: “Yo sé cuál es mi papel; mi papel es lograr ese triunfo, trazar la visión y pasar la antorcha a una nueva generación de líderes que ya se están formando en la FP”. Más claro de ahí no canta el gallo, diiicen. El mensaje está claro, reiteran “después de triunfar, pasará la antorcha a esa nueva generación, no ahora. Video: https://www.youtube.com/ shorts/wWRpUlr9uFQ. La prensa nacional, diiicen los opinólogos, publicó que en 2028 comenzará una nueva etapa política en el país, en la que jóvenes dirigentes asumirán mayores responsabilidades en la conducción nacional. Pero los todólogos insisten en su interpretación: Leonel lo dice claro “será el candidato y cuando gane, pasará la antorcha”. Se oye o no se oye. ¡Huumm! Mencionó entre esos nuevos liderazgos al senador Omar Fernández y a la economista y comunicadora Erika Infante, y afirmó que su organización está preparada para impulsar ese proceso de renovación. Los sabiólogos, sin embargo, recalcan que ese relevo se produciría después de que el “León” gane la presidencia. Aclarado todo, sostienen, porque muchos dominicanos en NY habían malinterpretado su discurso. A Leonel le cantan el eslogan del doctor Balaguer: “Vuelve y vuelve”, “vuelve y vuelve”. No desesperéis = no perdáis la esperanza, mantened la calma y no dejéis que la angustia y el desaliento os derroten antes de las elecciones de 2028. ¡Ay!

►Periodistas NY premiados: Cinco periodistas dominicanos (TV) de NY fueron premiados desde el Palacio Nacional con una asignación publicitaria de RD$177 mil mensuales. Diiicen que hicieron sus “amarres calladitos” con los funcionarios que acompañaron al presidente Abinader durante su reciente visita a la Gran Manzana. Tras el descuento, les quedarán RD$150,450 mensuales (US$2,500). “A quien Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga”. Hay que decir que la publicidad es legal, permitida y aceptada. ¡Por fin! Desde el Palacio Presidencial han “soltado prendas” y no se queda todo en RD, porque esos cinco colegas se fajan, al igual que otros, y hay pruebas de ello. Entérate NY puede dar testimonio. Un ciudadano en la calle Dyckman vociferó: “Ojalá no se hayan comprometido ni hayan hecho suya la expresión balaguerista “ciego, sordo y mudo” ante tantos desaciertos gubernamentales con la comunidad dominicana en el exterior”. ¡Bueeeno!

Consulado NY una finca = https://almomento.net/un- consulado-administrado-como- una-finca-opinion/

¿Se cumplirá con la diáspora? https://almomento.net/y-el- estado-cuando-cumplira-con-la- diaspora-opinion/

La diáspora sostiene a RD, el gobierno le da la espalda = https://almomento.net/opinion- la-diaspora-sostiene-a-rd-el- gobierno-le-da-la-espalda/ Para muestra basta un botón = Los ejemplos son suficientes para deducir o demostrar, sin necesidad de mostrarlo todo.

►El que tiene lágrimas hondas empieza a llorar temprano: ¿A qué viene esto? A que el aspirante presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, vendrá a principios de 2027 a NY y a otros estados de EE. UU., y un grupo de sus seguidores, encabezado por el diputado Gustavo Sánchez, visitó la semana pasada la Gran Manzana. Celebraron una reunión (calle 145 con la avenida Ámsterdam) que pareció un “entierro de gente pobre” e hicieron contactos con resultados similares. No quedaron a gusto con su visita, diiicen. Prometieron regresar antes de que venga “El Penco” para tratar de comprometer a “compañeros”, “comunitarios” y “representantes de algunos sectores”, “a como dé lugar”. ¡Uff! “Donde Dios no puso, no puede haber” = No se puede exigir a alguien capacidades, talento, inteligencia o virtudes que simplemente no posee de forma natural, precisan. “Yo o que entre el mar” = Expresión política y coloquial que alude a una postura extrema de intransigencia o que todo se destruya. Diiicen los sabiólogos que ese es el sentir de un sector del partido. ¡Ay!

►PRM en EE. UU.: La reunión del PRM-NY, programada para este sábado en el local de la organización, fue suspendida porque aún no se han logrado acuerdos entre los directivos y los nuevos integrantes de la comisión establecida hace dos semanas por la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), encabezada por Deligne Ascención. ¡Bueeeno! El Comando de Apoyo a David Collado (CAD) en NY realizó varias designaciones la semana pasada. Sin embargo, gran parte de los perremeístas en EE. UU. dicen no entender cómo el aspirante presidencial se mantiene arriba en las encuestas. Cuestionan que no asista a reuniones del partido, no realice encuentros con perremeístas, no visite locales ni a dirigentes o militantes, no atienda las llamadas de los “compañeros”, ni siquiera ofrece condolencias. Nada, nada. Un célebre principio bíblico: “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo = 7:15-20). ¡Ay! No le encontramos explicación, diiicen, a las encuestas que colocan a Collado arriba. ¡Huumm! Del dicho al hecho hay mucho trecho = Distancia considerable entre lo que se dice o se promete y lo que realmente se hace o se cumple. Por su parte, Eligio Jáquez, excónsul en NY y vicepresidente nacional de la entidad, convocó este sábado un encuentro en Paterson, Nueva Jersey. Masivo. Fue en apoyo a Carolina Mejía (CM-28). Participaron delegaciones de múltiples estados de la circunscripción 1-USA, así como los cónsules Chu Vásquez y Lucido de los Santos. También asistieron profesionales, comunitarios, empresarios, comerciantes y estudiantes. Observadores políticos dominicanos sostienen que los seguidores de Carolina triplican en número a los de Collado en dicha circunscripción.

►Un valor dominicano en NY: La dominicana Quisqueya Sepúlveda (de la capital) mantiene un norte definido en defender su comunidad en NYC. Lo hace de manera permanente a través de programas de TV. Actriz de películas premiadas en festivales de cine en NY, México y otros países. Formó parte del elenco de la serie «Ella Soy Yo» de Gloria Trevi. Posee múltiples participaciones en el teatro, locución, producción. Saca tiempo para orientar jóvenes por el buen camino que deben tener ante sus padres y la sociedad, poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Quisqueya, usted es un valor dominicano en NY»

►Servicio comunitario NY: Si la edad o una discapcidad dificultan sus traslados , NY Connects orienta sobre opciones locales de transporte y otros apoyos. Llamar al 1-800-342-9871 o visitar = www.nyconnects.ny.gov

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