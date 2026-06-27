Oclocracia, popularidad y liderazgo: el desafío de la democracia en la era digital
Por: Reynaldo Aybar
En las democracias contemporáneas surge una pregunta cada vez más relevante: ¿puede la
popularidad sustituir la experiencia, la preparación y la capacidad necesarias para gobernar una
nación? El debate ha cobrado fuerza en la República Dominicana ante las especulaciones sobre
una eventual candidatura presidencial del empresario digital Santiago Matías, una figura
mediática del país.
Más allá de cualquier nombre en particular, el fenómeno invita a reflexionar sobre un concepto
político estudiado desde la antigüedad: la oclocracia o "gobierno de la muchedumbre". El término
fue acuñado por el historiador griego Polibio en el siglo II a. C. para describir la degeneración de
la democracia cuando las emociones colectivas, la influencia de las masas y la demagogia
desplazan la razón, el Estado de derecho y las instituciones.
Según Polibio, así como la monarquía puede degenerar en tiranía y la aristocracia en oligarquía,
la democracia puede transformarse en oclocracia cuando las decisiones públicas dejan de
sustentarse en el interés general y pasan a depender de impulsos emocionales, popularidad
instantánea o liderazgos carismáticos sin suficientes contrapesos institucionales. Más tarde,
pensadores como Jean-Jacques Rousseau también advirtieron que la democracia se corrompe
cuando la voluntad general es sustituida por intereses particulares o por la simple voluntad
circunstancial de las mayorías.
En este contexto, la influencia de Santiago Matías representa el surgimiento de una nueva forma
de liderazgo: el liderazgo digital. Su capacidad para movilizar audiencias, influir en la opinión
pública y dominar las plataformas de comunicación constituye un activo político indiscutible en el
siglo XXI. Sin embargo, la capacidad de atraer seguidores no necesariamente equivale a la
capacidad de dirigir el Estado, diseñar políticas públicas, gestionar crisis económicas o conducir
las relaciones internacionales de una nación.
La historia ofrece una enseñanza ilustrativa a través de la fábula de Esopo "El cuervo y el pavo
real". En ella, un cuervo intenta aparentar lo que no es al cubrirse con plumas ajenas para ganar
admiración. Su fracaso demuestra una lección universal: la apariencia no puede sustituir la
esencia. En política, la popularidad, el carisma o la notoriedad pública tampoco deberían sustituir
la preparación, la experiencia y las competencias requeridas para gobernar.
No obstante, sería un error afirmar que toda figura proveniente de los medios de comunicación o
de las redes sociales carece de aptitudes para ejercer funciones públicas. La historia demuestra
que líderes ajenos a la política tradicional han alcanzado el poder con resultados diversos. El
verdadero desafío no radica en el origen del candidato, sino en la calidad de su proyecto político,
la solidez de su equipo, su visión de Estado y su compromiso con las instituciones democráticas.
Asimismo, el interés que generan figuras externas al sistema político tradicional revela una
realidad que no puede ignorarse: el desgaste de los liderazgos convencionales y la creciente
desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos. Cuando una sociedad busca alternativas
fuera de las estructuras tradicionales, suele expresar una demanda legítima de renovación,
transparencia y representación efectiva.
Por ello, la discusión no debería centrarse en quién tiene derecho a aspirar a la Presidencia, sino
en los criterios que utiliza la ciudadanía para evaluar a sus aspirantes. Una democracia sólida
exige que los candidatos sean valorados por sus propuestas, su capacidad de gestión, su visión
de futuro y su respeto por el orden institucional, no únicamente por su capacidad de generar
atención mediática.
La democracia se fortalece cuando los ciudadanos saben distinguir entre entretenimiento, el circo
y gestión pública, entre influencia digital y liderazgo institucional, entre notoriedad e idoneidad.
Cuando esa diferencia desaparece, la política corre el riesgo de convertirse en un espectáculo
donde la emoción sustituye al juicio crítico y donde la popularidad se confunde con capacidad de
gobierno.
El desafío para la sociedad dominicana consiste en evitar que la política se reduzca a un
concurso de popularidad y garantizar que todo aspirante, sea político profesional, empresario,
comunicador o celebridad digital, sea evaluado por la solidez de sus ideas, la viabilidad de sus
propuestas y su preparación para conducir el destino de la nación. Solo así la democracia podrá
preservar su esencia y evitar que la voluntad popular derive en aquello que los clásicos
consideraban una de sus mayores amenazas: la oclocracia