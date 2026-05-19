- Publicidad -
HistoriaMedios de ComunicaciónNacionalesVoces Nacionales e Internacionales

Juan Bolívar Díaz Santana pone libro en circulación, memorias trascendentales sobre su ejercicio periodístico

PERIODICO PRIMICIAS19 de mayo de 2026
0 1 minuto de lectura

Juan Bolívar Díaz Santana, una de las columnas del periodismo dominicano,  ex director de importantes medios de comunicación y actual embajador dominicano en México, puso en circulación su Libro con Las  Riendas Tensas, acto que contó con la presencia del presidente Luis Abinader, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán Crisóstomo, y un público de alto nivel democrático proveniente de diferentes sectores de la nación que abarrotó la Biblioteca Pedro Mir.

(Juan Bolívar Diaz Santana se dirige a los asistentes)

(El presidente Luis Abianader y el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo)

(Posterior al acto oficial, Radhamés Gómez Sánchez, Luis Pérez Casanova y el director de Primicias, Alex Jiménez, comparten)

 

(Otros muy buenos amigos de Juan Bolivar Díaz Santana  que estuvieron presentes en el acto)

Con ochenta años Juan Bolívar  mantiene su coherencia histórica a favor de la libertad de expresión y difusión del pensamiento.

A favor de la calidad del periodismo etico, profesional y enemigo del silencio.

 

 

 

 

Son menorias trascendentales narradas en su libro, que ha generado el interés de muchos dominicanos amantes de la verdad y del sistema democrático.

La historia revela que Juan Bolívar Diaz Santana se la ha jugado contra los abusos de poder.

Fue victima de un atentado criminal en los doce años de Balaguer, un acontecimiento con el cual intentaron quitarle la vida.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS19 de mayo de 2026
0 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Palabras de Lucia Amelia Cabral en nombre de la familia Brugal en entrega premio al Periodismo Económico George Arzeno Brugal 19 de mayo, 2026

19 de mayo de 2026

Palabras de Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) en la XVII entrega del Premio AIRD al Periodismo sobre la Industria Nacional George Arzeno Brugal Martes 19 de mayo, 2026

19 de mayo de 2026

Palabras de Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) en la XVII entrega del Premio AIRD al Periodismo sobre la Industria Nacional George Arzeno Brugal Martes 19 de mayo, 2026

19 de mayo de 2026

Reconocen a periodistas en la XVII edición del Premio AIRD al Periodismo sobre la Industria Nacional

19 de mayo de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!