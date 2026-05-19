Juan Bolívar Díaz Santana pone libro en circulación, memorias trascendentales sobre su ejercicio periodístico

Juan Bolívar Díaz Santana, una de las columnas del periodismo dominicano, ex director de importantes medios de comunicación y actual embajador dominicano en México, puso en circulación su Libro con Las Riendas Tensas, acto que contó con la presencia del presidente Luis Abinader, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán Crisóstomo, y un público de alto nivel democrático proveniente de diferentes sectores de la nación que abarrotó la Biblioteca Pedro Mir.

(Juan Bolívar Diaz Santana se dirige a los asistentes)

(El presidente Luis Abianader y el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo)

(Posterior al acto oficial, Radhamés Gómez Sánchez, Luis Pérez Casanova y el director de Primicias, Alex Jiménez, comparten)

(Otros muy buenos amigos de Juan Bolivar Díaz Santana que estuvieron presentes en el acto)

Con ochenta años Juan Bolívar mantiene su coherencia histórica a favor de la libertad de expresión y difusión del pensamiento.

A favor de la calidad del periodismo etico, profesional y enemigo del silencio.

Son menorias trascendentales narradas en su libro, que ha generado el interés de muchos dominicanos amantes de la verdad y del sistema democrático.

La historia revela que Juan Bolívar Diaz Santana se la ha jugado contra los abusos de poder.

Fue victima de un atentado criminal en los doce años de Balaguer, un acontecimiento con el cual intentaron quitarle la vida.

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