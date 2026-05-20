RESPALDA PARO CONVOCADO PARA EL 21 DE MAYO ANTE CRISIS SALARIAL Y LABORAL EN EL PODER JUDICIAL

Santo Domingo, R.D. – La Red Nacional de Jueces, Inc. y Servidores Judiciales informó su respaldo al paro convocado para el próximo 21 de mayo de 2026, movimiento que surge en medio del creciente descontento de jueces y servidores judiciales por las condiciones salariales y laborales que afectan al sistema de justicia dominicano.

La entidad explicó que desde el año 2017 jueces y empleados del Poder Judicial no reciben aumentos salariales, situación que se ha agravado tras la implementación parcial del Manual de Compensaciones y Beneficios aprobado el 1 de febrero de 2022.

Según expresaron, dicho manual fue aplicado sin consenso con les jueces y servidores judiciales afectados, provocando desigualdades salariales, especialmente en perjuicio de empleados y jueces con mayor antigüedad, en contradicción con el principio laboral de «igual trabajo, igual salario».

La organización señaló además que la aplicación del referido manual ha afectado derechos adquiridos de servidores judiciales y deteriorado significativamente las condiciones laborales dentro de la institución.

Indicaron que desde el 7 de abril de 2022 han solicitado espacios de diálogo con las autoridades del Consejo del Poder Judicial, sin que hasta la fecha se hayan producido soluciones concretas.

«La base del Poder Judicial está agotada. La sobrecarga laboral, las vacantes sin cubrir, las renuncias masivas y el desgaste físico y emocional de jueces y servidores están impactando directamente la calidad del servicio de justicia», expresaron.

Asimismo, destacaron la situación crítica de los servidores judiciales administrativos, señalando que actualmente existen empleados con salarios que consideran incompatibles con el costo de vida y la responsabilidad de sus funciones, mencionando casos de oficinistas con ingresos cercanos a RD$26,271 y conserjes con salarios alrededor de RD$16,000 mensuales.

La Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales afirmó que el paro convocado para el 21 de maye ha recibido apoyo espontáneo y masivo de jueces, juezas y servidores judiciales de distintas jurisdicciones del país.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía y a los usuarios del sistema de justicia a comprender y respaldar este reclamo, asegurando que la lucha busca garantizar dignidad laboral, respeto institucional y mejores condiciones para quienes sostienen diariamente el sistema judicial dominicano.

«Queremos una justicia centrada en la dignidad de la persona, pero esa dignidad debe comenzar también dentro de nuestra propia casa».

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