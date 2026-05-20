Eddy Alcántara revela sancionan 5,600 negocios infractores y recuperan RD$2,946 millones a favor de ciudadanos

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddy Alcántara, destacó el impacto de los operativos desplegados por la institución para combatir la publicidad engañosa y el comercio ilícito, acciones que han permitido proteger los derechos de miles de consumidores dominicanos y la sanción a más de 5,600 negocios infractores de la Ley 358-05 que crea a Pro Consumidor.

Durante una conferencia titulada “Impacto y Desafíos de Pro Consumidor”, dictada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Alcántara reveló que en su gestión al frente de la entidad, desde 2021 hasta la fecha, la institución ha fortalecido significativamente su capacidad operativa y ampliado su presencia en todo el territorio nacional.

Entre los resultados más impactantes en ese periodo, informó que Pro Consumidor recibió más de 62 mil reclamaciones y denuncias relacionadas con incumplimientos de servicios, garantías, transacciones inmobiliarias y conflictos comerciales.

Además, resaltó que, a través de un novedoso y efectivo proceso de conciliación, la entidad ha logrado recuperar cerca de RD$2,946 millones a favor de ciudadanos afectados por estos incumplimientos.

Asimismo, detalló que los operativos de inspección realizados en todo el país permitieron fiscalizar más de 60 mil comercios, de los cuales 5,600 fueron suspendidos por afectar los derechos de las personas consumidoras.

El funcionario también abordó las intervenciones ejecutadas por Pro Consumidor contra la venta y comercialización de productos peligrosos, incluyendo los operativos relacionados con el denominado “ácido del diablo” y el alcohol adulterado, casos que representaron una amenaza para la salud y seguridad de la población.

En materia de publicidad engañosa, Alcántara indicó que la institución verificó más de 14 mil anuncios publicitarios con el objetivo de evitar mensajes falsos o promociones que indujeran a error a los consumidores.

También resaltó las medidas adoptadas contra establecimientos que realizaban cobros ilegales por pagos con tarjetas de crédito, así como los avances alcanzados en digitalización institucional mediante la implementación de la aplicación móvil Proco App, el libro digital de reclamaciones, sistemas de información de precios y herramientas virtuales de asistencia ciudadana.

Reconocimiento internacional

El director de Pro Consumidor destacó, asimismo, el reconocimiento internacional obtenido por la República Dominicana en organismos especializados en protección al consumidor, resaltando la aprobación en la ONU de una propuesta dominicana sobre resolución de conflictos transfronterizos y la elección del país para presidir la International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) durante el período 2025-2026.

Al finalizar la conferencia, Eddy Alcántara reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo las políticas de vigilancia del mercado, regulación del comercio electrónico y protección de los derechos de los consumidores frente a los desafíos de la economía digital y el comercio global.

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