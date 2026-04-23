Motorola presenta motorola signature en República Dominicana, un smartphone con experiencias ultra premium
Motorola anuncia la llegada a República Dominicana de motorola signature, un nuevo smartphone ultra premium desarrollado para usuarios que buscan el máximo nivel de diseño, rendimiento, fotografía avanzada y servicios exclusivos. Este lanzamiento introduce una nueva propuesta dentro del portafolio de la compañía, enfocada en combinar sofisticación tecnológica con experiencias diferenciadas.
La nueva serie motorola signature representa una de las apuestas más avanzadas de la marca hasta la fecha. Integra materiales cuidadosamente seleccionados, hasta siete años de actualizaciones de Android y seguridad¹, y un conjunto de tecnologías diseñadas para ofrecer una experiencia integral de alto nivel.
Además de su enfoque en diseño y rendimiento, el motorola signature ha sido reconocido por DXOMARK, obteniendo la distinción Gold Label Camera y posicionándose entre los mejores smartphones en fotografía dentro de su categoría², gracias a un sistema de cámaras de alto rendimiento optimizado con sensores Sony LYTIA™ y capacidades de captura Dolby Vision®.
Qué debes saber del motorola signature
- Motorola lanza motorola signature, nueva familia ultra premium con algunas de las características más avanzadas de la industria
- Diseño ultradelgado de 6,99 mm con materiales y colores exclusivos Pantone
- El primer smartphone ultradelgado de su categoría con cuatro cámaras de 50 MP³, galardonado con la codiciada DXOMARK Gold Label
- Procesador Snapdragon 8 Gen 5 con inteligencia artificial dedicada
- Hasta 7 años de actualizaciones de Android y seguridad¹.
- Batería de 5200 mAh para hasta 52 horas de autonomía⁴ ⁵ con carga rápida de 90 W
- Pantalla inmersiva con cuatro curvas, Dolby Vision, frecuencia de actualización de 165 Hz⁶ y colores con certificación Pantone Validated⁷. Sonido optimizado por Bose
- Alta resistencia con certificaciones militares⁸ y enfoque en sostenibilidad
- Disponibilidad: el motorola signature estará disponible a partir de las próximas semanas a través de Claro, en el Canal Open y operadores.
Diseño ultradelgado con materiales premium
Con solo 6,99 mm de grosor, el motorola signature se posiciona como uno de los smartphones ultradelgados con diseño de cuatro curvas más estilizados de su categoría. Su construcción combina un marco de aluminio de calidad aeronáutica con acabados inspirados en textiles de lujo, ofreciendo una sensación sofisticada tanto visual como al tacto.
El dispositivo está disponible en dos colores exclusivos cuidadosamente seleccionados:
- PANTONE Martini Olive, con textura inspirada en sarga, un tono verde dorado que transmite elegancia y carácter.
- PANTONE Carbon, con acabado inspirado en lino premium, un azul marino sobrio y minimalista.
El resultado es un diseño refinado y versátil, pensado tanto para entornos profesionales como para momentos sociales.
Fotografía de alto nivel avalada por DXOMARK
El motorola signature amplía las posibilidades de la fotografía móvil dentro de los smartphones ultradelgados. El dispositivo fue distinguido con el DXOMARK Gold Label, reconocimiento reservado para equipos que ofrecen una experiencia fotográfica sobresaliente dentro de su categoría.
Con una puntuación de 164 puntos, el dispositivo se posiciona entre los mejores smartphones del mundo en calidad de cámara dentro de su segmento.
El sistema fotográfico incluye:
- Sensor principal de 50 MP con Sony LYTIA™ 828, el sensor más grande utilizado por Motorola hasta ahora, con grabación Dolby Vision®, video 8K y cámara lenta 4K, además de colores y tonos de piel Pantone™ Validated.
- Teleobjetivo periscopio de 50 MP con sensor Sony LYTIA™ 600, zoom óptico de 3x y Super Zoom Pro de hasta 100x impulsado por moto ai.
- Cámara ultra gran angular de 50 MP³ con campo de visión de 122°, que también funciona como cámara macro para capturar detalles de cerca.
- Cámara frontal de 50 MP con sensor Sony LYTIA™ 500, capaz de grabar video en 4K y generar imágenes con alto contraste gracias a la tecnología Quad Pixel.
La integración de moto ai junto con el Photo Enhancement Engine optimiza automáticamente parámetros como color, brillo, textura y nivel de ruido para lograr fotografías consistentes y de calidad profesional.
Potencia Snapdragon y capacidades avanzadas de IA
El motorola signature está impulsado por la plataforma Snapdragon® 8 Gen 5 de 3 nm, que ofrece un rendimiento rápido y eficiente incluso en tareas exigentes como gaming, creación de contenido o multitarea avanzada.
Su motor dedicado de inteligencia artificial mejora múltiples aspectos de la experiencia del dispositivo, desde el procesamiento fotográfico hasta la asistencia inteligente, el reconocimiento de imágenes y la eficiencia energética.
El procesador también potencia las capacidades de video y fotografía mediante procesamiento avanzado de imagen, permitiendo capturas de alta resolución y grabación de video de nivel profesional.
Para mantener un rendimiento estable incluso bajo uso intensivo, el motorola signature incorpora un sistema de refrigeración con metal líquido y malla de cobre, diseñado para optimizar la disipación del calor.
Además de estas capacidades, los usuarios del motorola signature pueden disfrutar de las funciones avanzadas de moto ai⁹, que añaden asistencia inteligente a los momentos cotidianos.
Batería líder y carga ultrarrápida
El dispositivo integra una batería de 5200 mAh⁴, una de las más grandes dentro de la categoría de smartphones ultradelgados⁷, ofreciendo hasta 52 horas de autonomía⁴ ⁵.
En términos de entretenimiento, permite hasta 57 horas de reproducción de música en streaming¹⁰ y hasta 28 horas de reproducción continua de video¹⁰.
Cuando es necesario recargar, la tecnología TurboPower™ de 90 W proporciona energía para todo el día en aproximadamente 7 minutos¹¹, y también admite carga inalámbrica de 50 W¹².
Pantalla y sonido con calidad cinematográfica
El motorola signature incorpora una pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución Super HD, brillo máximo de hasta 6200 nits¹³ y una frecuencia de actualización de 165 Hz⁶, lo que garantiza una experiencia visual fluida y detallada, entre las más avanzadas del segmento⁷.
La pantalla cuenta con certificación Pantone™ Validated Display, que asegura una reproducción de color precisa, mientras que Dolby Vision® mejora el contraste y la profundidad visual para contenidos con calidad cinematográfica.
En el apartado de audio, el dispositivo integra Sound by Bose, Dolby Atmos®, altavoces estéreo y certificación Hi-Res, junto con la Snapdragon Sound™ Technology Suite, ofreciendo una experiencia sonora envolvente tanto para entretenimiento como para comunicación.
Resistencia, durabilidad y sostenibilidad
A pesar de su diseño delgado, el motorola signature fue diseñado para ofrecer altos niveles de resistencia. El dispositivo está protegido por Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 y cuenta con certificaciones IP68 e IP69, lo que garantiza protección contra polvo, suciedad, agua a presión y sumersión¹⁴.
Además, cumple con estándares de durabilidad de grado militar (MIL-STD-810H⁷ ⁸), lo que le permite funcionar en condiciones ambientales exigentes como temperaturas extremas o grandes altitudes.
El dispositivo también incorpora diversas iniciativas de sostenibilidad:
- Uso de más del 63% de metales reciclados y aluminio 100% reciclado en la estructura.
- Inclusión de plásticos reciclados postconsumo y materiales recuperados del océano en componentes internos.
- Packaging libre de plástico, con tintas de soja y materiales reciclables.
- Autonomía de batería a lo largo de 1200 ciclos de vida útil¹⁵ y tecnología de batería de silicio-carbono que permite mayor duración manteniendo un diseño delgado.
- Longevidad y durabilidad gracias a certificaciones MIL-STD-810H⁸, clasificaciones IP68/IP69¹⁴ y protección Gorilla Glass Victus 2.
Experiencias exclusivas para usuarios de motorola signature
El motorola signature también introduce una nueva experiencia de servicios premium para sus usuarios. Entre sus beneficios se incluyen:
- Hasta siete actualizaciones del sistema operativo Android y siete años de actualizaciones de seguridad¹, la política de soporte más extensa ofrecida por Motorola hasta la fecha.
El dispositivo funciona con Android 16, incorporando mejoras en privacidad, seguridad y personalización, junto con experiencias de software desarrolladas por Motorola.
Disponibilidad
El motorola signature estará disponible a partir de las próximas semanas a través de Claro, en el Canal Open y operadores en los colores PANTONE Martini Olive y PANTONE Carbon.
