El motorola razr fold, el plegable que redefine la productividad y el entretenimiento, disponible en República Dominicana

Motorola anuncia la llegada del motorola razr fold a República Dominicana, su primer smartphone plegable tipo libro presentado en el MWC, que amplía la familia razr con una propuesta orientada a productividad, creatividad y entretenimiento. El dispositivo integra una pantalla externa de 6,6 pulgadas que se despliega en un panel LTPO 2K de 8,1 pulgadas, ofreciendo una experiencia versátil para trabajar y crear. Destacado por DXOMARK como el sistema de cámara n.º 1 en plegables, incorpora además una de las baterías más grandes de su categoría, rendimiento avanzado, herramientas de IA y compatibilidad con moto pen ultra, estableciendo un nuevo estándar en el segmento.

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Resumen

· El motorola razr fold, el primer dispositivo plegable tipo libro de la familia razr, diseñado para maximizar la productividad y la creatividad, llegó a República Dominicana

· Fue clasificado como el sistema de cámara n.º 1 en el segmento de los plegables a nivel mundial según DXOMARK, y también fue galardonado con la DXOMARK Gold Label por su excelencia en imagen1.

· Ofrece una experiencia multitarea versátil con doble pantalla, interfaces adaptables y diseños flexibles.

· La plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 5 impulsa innovadoras funciones de IA para aumentar la productividad, potenciar las funciones de la cámara inteligente y mantener el orden.

· Es compatible con moto pen ultra para mayor precisión al tomar notas, dibujar y realizar trabajos creativos sobre la marcha3.

· Ofrece hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo Android™ y actualizaciones de seguridad4.

· Disponibilidad: el motorola razr fold estará disponible en los próximos meses a través de Claro. Más adelante, en Canal Open.

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Entretenimiento puro en un dispositivo que cabe en el bolsillo.

Delgado y ligero, pero extremadamente resistente, el motorola razr fold está diseñado para el ritmo de la vida moderna, creado para moverse sin esfuerzo entre el trabajo, el ocio y todo lo demás. A pesar de incorporar un sistema de cámara líder en el sector y una batería de gran capacidad, el razr fold tiene un grosor de solo 4,6 mm cuando está abierto y de 9,9 mm cuando está cerrado. Es increíblemente ligero, pero se siente sólido en la mano gracias a una bisagra en forma de lágrima de acero inoxidable diseñada con precisión que guía cada apertura y cierre, protegiendo la pantalla y proporcionando una resistencia duradera en la que se puede confiar, día tras día.

Debajo de la pantalla, una placa interior de titanio ayuda a distribuir la presión de manera uniforme a lo largo del plegado, lo que permite que la pantalla vuelva a su forma original después de cada apertura y cierre, manteniendo la consistencia a lo largo del tiempo. En combinación con el cristal ultrafino y un film antishock, este avanzado diseño ha sido probado para soportar más de 10 años de plegados diarios, conservando un aspecto suave y sin arrugas. Por fuera, el razr fold es el primer smartphone del mundo con Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3. En las pruebas internas de Motorola, el razr fold logró un rendimiento en caídas un 75 % superior al de los dispositivos de la generación anterior5, lo que demuestra que el diseño plegable de vanguardia también puede ser increíblemente resistente.

Al abrir el razr fold se puede disfrutar de una pantalla amplia y vibrante, diseñada para la multitarea, los juegos y el streaming cinematográfico. Con la pantalla interior más brillante de todos los plegables del mercado,6 el razr fold permite a los usuarios disfrutar al máximo de su teléfono incluso con luz solar directa y brillante. Disfruta del audio con Dolby Atmos®, que revela una mayor profundidad, claridad y detalles para una experiencia de audio envolvente. Y la calidad en audio no termina ahí: es el único plegable con tecnología Sound by Bose: los altavoces estéreo del razr están ajustados por expertos con ecualizador para ofrecer un sonido rico y cautivante.

Al cerrar el razr fold, se transformará en un compañero compacto y elegante que se adapta perfectamente a cualquier momento. Y hay más formas de utilizar el razr fold que van mucho más allá de simplemente abrirlo o cerrarlo. Dóblalo en modo laptop para escribir cómodamente y realizar múltiples tareas, o dóblalo en modo carpa para ver contenido. Con un cambio fluido entre tareas, flujos de trabajo naturales en pantalla dividida y más espacio para disfrutar del entretenimiento, el razr fold convierte el flujo diario en algo natural. Su diseño adaptable funciona también como un trípode estable para capturar imágenes sin usar las manos, y su forma plegable hacia delante hace que la productividad con múltiples pantallas sea más fluida y flexible que nunca.

El razr fold está disponible en dos acabados refinados: Pantone® Blackened Blue, con un acabado tejido inspirado en el piqué de diamantes y diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional, y Pantone® Lily White, con un acabado inspirado en la seda, con un brillo suave y una calidez elevada. Además, Motorola está lanzando un razr fold especialmente diseñado para la FIFA World Cup 26™ Collection. Cada acabado refleja una faceta diferente de la elegancia contemporánea. Con bordes suavemente redondeados y una estructura equilibrada y de alta calidad, el razr fold transmite una sensación de lujo, ya sea trabajando, creando con el lápiz óptico o cambiando sin esfuerzo entre abierto y cerrado.

Sistema de cámara insignia, ahora en un dispositivo plegable

El motorola razr fold cuenta con un sistema de cámara que redefine lo que es posible en un dispositivo plegable. Galardonado con la codiciada DXOMARK Gold Label por su excelencia en imagen,1 el sistema de cámara del razr fold impresiona con un conjunto de hardware y software de cámara líder en el sector, que incluye:

· Sensor principal de 50 MP⁷, el Sony LYTIA™ 828 de 50 MP de última generación, nuestro sensor de 50 MP más grande hasta la fecha para grabar videos cinematográficos con Dolby Vision®. Funciona a la perfección con la avanzada tecnología de imagen basada en IA para ofrecer fotos con una claridad impresionante, colores vivos y adaptabilidad en tiempo real. Graba y edita impresionantes videos 8K. La tecnología de imagen Dolby Vision®, adoptada por los mejores cineastas y narradores del mundo, transforma el contenido con ricos detalles cinematográficos, proporcionando colores cautivadores, un contraste más nítido y detalles más ricos. Captura con confianza el mundo tal y como lo ves con colores y tonos de piel Pantone™ Validated que simulan de forma auténtica toda la gama de colores Pantone del mundo real.8

· Teleobjetivo periscopio de 50 MP,7 nuestro avanzado sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP, que cuenta con un teleobjetivo periscopio para una resolución excepcional incluso desde la distancia. Acerca la imagen 3 veces con una claridad óptica extrema, mientras que el OIS mantiene cada toma estable. Para escenas lejanas, ve más allá con el Super Zoom Pro de hasta 100x con tecnología moto ai, que enfoca de forma inteligente los sujetos lejanos para obtener detalles más nítidos.

· Lente ultra gran angular de 50 MP7 con un campo de visión de 122°, que permite encuadrar sin esfuerzo más paisajes o personas. La función Macro Vision integrada se acerca hasta 3,5 cm para realizar primeros planos extremos que capturan hasta el más mínimo detalle.

· La cámara interna para selfies de 32 MP9 captura selfies con un detalle impresionante, listos para compartir. La tecnología Quad Pixel aumenta la sensibilidad para obtener fotos más nítidas y un contraste más rico, incluso en condiciones de iluminación difíciles. La grabación de video 4K ofrece vídeos selfies con colores vivos y una claridad magnífica. Y con moto ai, cada imagen se optimiza de forma inteligente para que el tono de piel, la expresión y el ambiente se vean exactamente como los usuarios desean. Una cámara selfie externa de 20 MP ofrece aún más opciones para capturar contenido, con la flexibilidad de realizar videollamadas o selfies en modo laptop.

Y gracias al diseño adaptable del razr fold, los usuarios pueden capturar contenido de forma más creativa que nunca. Se mantiene en pie por sí solo como un trípode integrado, lo que proporciona una flexibilidad de encuadre sin manos que los teléfonos tipo barra simplemente no pueden ofrecer.

Productividad impulsada por la IA desplegada

El rendimiento inteligente es el núcleo del razr fold, profundamente integrado en la experiencia plegable a través de una IA más inteligente e intuitiva. Transforma las interacciones diarias con ayuda y creatividad adicionales gracias a moto ai. Diseñado sobre una base de más de un millón de usuarios mensuales, ofrece sugerencias útiles como “¿Qué me perdí?”, que te ofrece un resumen personalizado de las notificaciones más importantes,10 y “Prestar atención”, que transcribe conversaciones importantes en tiempo real.11 El razr fold también ofrece la flexibilidad de explorar más opciones de IA y la libertad de elegir la aplicación adecuada para cada momento, ya sea para obtener respuestas rápidas a través de Microsoft Copilot, descubrir nuevas posibilidades con Google Gemini12 o potenciar las búsquedas con Perplexity AI.

La plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 5 ofrece un rendimiento ultrafluido que potencia la IA, mejorando el rendimiento, la calidad de la cámara y la eficiencia, todo al mismo tiempo. Disfruta de actividades multitarea y un gaming fluidos con 16 GB de RAM13 y la ayuda adicional de RAM Boost14, y almacena años de fotos, videos y recuerdos con hasta 1 TB de almacenamiento13.

El motorola razr fold utiliza un avanzado sistema de refrigeración líquida para ofrecer un rendimiento más fluido y constante durante el gaming, el streaming y la multitarea. Al gestionar el calor de forma más eficiente, ayuda a que el teléfono se mantenga cómodo en la mano y mantiene la velocidad sin ralentizaciones repentinas. Y con hasta siete actualizaciones del sistema operativo Android™ y hasta siete años de actualizaciones de seguridad,⁴ los usuarios del motorola razr fold pueden disfrutar todo este potente rendimiento durante muchos años.

Batería revolucionaria y carga ultrarrápida

Disfruta de una las baterías más grandes disponible en un dispositivo plegable.² La enorme batería de 6000 mAh permite a los usuarios capturar y editar contenido durante horas y realizar múltiples tareas en diferentes aplicaciones sin preocuparse por quedarse sin batería15, 16. Gracias a la revolucionaria tecnología de silicio y carbono, disfruta de una batería de larga duración y un diseño ultradelgado, sin comprometer el rendimiento.

A nadie le gusta correr contra reloj para cargar el teléfono antes de una gran noche de fiesta o un día ajetreado en el trabajo. Con el cargador TurboPower™ de 80 W, incluido dentro de la caja, se pueden conseguir hasta más de 12 horas de potencia en solo 12 minutos,17 para que los usuarios puedan recargar rápidamente y volver a lo que realmente importa. Para una recarga sin cables, la carga inalámbrica TurboPower™ de 50 W18 resulta muy útil.

Control preciso con moto pen ultra

moto pen ultra pone la precisión creativa y la productividad directamente en manos de los usuarios, transformando el razr fold en un potente lienzo digital y un espacio de trabajo flexible.3 Diseñada para ofrecer precisión y fluidez, el lápiz inteligente ultrafino proporciona una alta precisión con sensibilidad a la presión, detección de inclinación, baja latencia y un fiable rechazo de la palma de la mano, lo que garantiza que cada trazo se realice exactamente donde se desea.

Permite anotar documentos sin esfuerzo, recortar y mover texto o imágenes, capturar instantáneas de pantalla y cambiar los estilos de lápiz o pincel con un control intuitivo. Una barra de herramientas rápida, inteligente y contextual muestra las herramientas favoritas cuando los usuarios las necesitan, mientras que la función de desplazamiento, Quick Clip, Sketch to Image y Speed Share ayudan a los usuarios a trabajar más rápido sin perder la concentración. moto pen ultra cuenta con una batería que dura todo el día15 con el estuche de transporte y es compatible con la carga rápida, por lo que siempre está listo cuando surgen las ideas.

Disponibilidad

El motorola razr fold estará disponible a partir de los próximos meses a través del canal Open y de operadores.

Para conocer más sobre todos los dispositivos de motorola se puede ingresar a la página web https://www.motorola.com/do/ es/homepage y redes sociales:

· Facebook: https://www.facebook.com/ motorolaRD

· Instagram: https://www.instagram.com/ motorola_rd/

· TikTok: https://www.tiktok.com/ motorola_rd/

Avisos legales

MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales de Motorola Trademark Holdings, LLC. Corning® y Gorilla® son marcas comerciales registradas de Corning Incorporated. “LYTIA” es una marca registrada o una marca comercial de Sony Group Corporation. Dolby, Dolby Vision y Dolby Atmos son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Snapdragon es una marca comercial o marca comercial registrada de Qualcomm Incorporated. Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias. Bose y Sound by Bose son marcas comerciales de Bose Corporation. Google y Android son marcas comerciales de Google, LLC. La referencia de color Pantone y el diseño de chip PANTONE se utilizan con el permiso de Pantone LLC. © Pantone LLC, 2026. Todos los derechos reservados. Este es un producto autorizado con licencia Pantone: fabricado por Motorola. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2026 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

1 Según el informe y la clasificación de pruebas de smartphones de DXOMARK de marzo de 2026; los resultados reflejan únicamente los dispositivos probados.

2 India: Basado en los smartphones “plegables” disponibles en la India a partir de marzo de 2026

LATAM: Basado en los smartphones “plegables” disponibles en los países de LATAM a partir de marzo de 2026

EMEA: Basado en los smartphones “plegables” disponibles en los países de EMEA a partir de marzo de 2026

Norteamérica: Basado en los smartphones “plegables” disponibles en los países de NA a partir de marzo de 2026

3 moto pen ultra se vende por separado.

4 Incluye 7 actualizaciones del sistema operativo y hasta 7 años de actualizaciones de seguridad a partir de la fecha de lanzamiento global. Puede variar según el mercado, el proveedor de red y/o el modelo. Consulta https://support.motorola.com/ app/software-upgrade para obtener más información.

5 Cuando se integra en dispositivos Motorola, Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3 ofrece un rendimiento frente a caídas mejorado en más de un 75 % en comparación con Gorilla® Glass Ceramic de primera generación, según los resultados de pruebas comparativas internas de Motorola. El rendimiento real puede variar.

6Basado en las especificaciones de brillo máximo publicadas de los plegables disponibles en el conjunto de comparación en el momento del lanzamiento. El brillo máximo se alcanza en condiciones específicas; varía según el contenido y la luz ambiental.

7 El sensor ultra gran angular de 50 MP combina 4 píxeles en 1, lo que proporciona una resolución fotográfica efectiva de 12,5 MP.

8 Los Colores PANTONE generados pueden no coincidir con los estándares identificados por PANTONE. Consulta las publicaciones actuales de PANTONE para obtener colores precisos. PANTONE y otras marcas comerciales de Pantone son propiedad de Pantone LLC. © Pantone LLC, 2025.

9 El sensor de 32 MP combina 4 píxeles en 1 píxel cuádruple grande, para una resolución fotográfica de 8 MP

10 Catch Me Up / ¿Qué me perdí? es compatible con las siguientes apps de mensajería: Google Dialer (GMS), Dialer AOSP, WhatsApp, SMS by Google, WhatsApp, WhatsApp Business, Microsoft Teams, Facebook Messenger, WeChat, Telegram, LINE, Discord, Viber, Signal, Instagram (Direct Messages), Google Chat, Slack, Textme, Skype, Messages SMS Messages, TikTok, X Messages, LinkedIn, AirBnb No se garantiza la compatibilidad con otras plataformas de mensajería.

11 Es necesario iniciar sesión en la cuenta de Motorola para acceder a las funciones de moto ai. Se necesita una conexión a Internet o celular para la funcionalidad. Se admiten los siguientes idiomas: inglés, español, portugués Moto ai requiere una conexión 5G o una conexión de red estable para funcionar correctamente. La disponibilidad y el rendimiento de estas funciones pueden variar en función de tu proveedor de red, ubicación y plan. El acceso a los servicios 5G puede requerir un dispositivo y un plan compatibles, y el rendimiento de la red puede verse afectado por factores ajenos al control de Motorola. Consulta con tu operador para obtener más información sobre la disponibilidad de 5G y los requisitos de conectividad.

12 Gemini es marca comercial de Google LLC. La aplicación móvil Gemini está disponible en determinados dispositivos, idiomas y países. Requiere conexión a Internet. Comprueba la precisión de las respuestas.

13 El almacenamiento y la memoria disponible del usuario es menor debido a muchos factores, incluyendo el sistema operativo, el software y las funciones que utilizan parte de esta capacidad; puede cambiar con las actualizaciones de software.

14 La RAM ampliada de RAM Boost requiere el uso del almacenamiento interno del teléfono como memoria virtual, lo que disminuye la capacidad de almacenamiento; el almacenamiento disponible para el usuario es menor mientras esté en uso Modelo de 16GB: 16GB de RAM física + hasta 16GB de RAM Boost (AI auto optimizada por defecto | 16GB Max). La RAM disponible es menor debido al sistema operativo, el software y otras funciones; puede cambiar con las actualizaciones de software. Las funciones varían según el mercado.

15 La capacidad típica es de 6000 mAh. El valor típico es la capacidad promedio estimada de un lote de baterías, basada en pruebas internas, y representa el rendimiento esperado en condiciones normales. La capacidad nominal es de 5760 mAh. La capacidad nominal es la capacidad mínima garantizada de una batería en condiciones controladas.

16 La información sobre duración de batería es estimativa y está basada en un perfil de uso combinado (que incluye tanto tiempo de uso como tiempo de espera) en condiciones óptimas de red. El desempeño real de la batería depende de muchos factores, incluidos intensidad de señal, configuración de dispositivo y de red, temperatura, estado de la batería y patrones de uso.

17 Para obtener estos resultados, el dispositivo debe estar abierto mientras se carga; el cargador se vende por separado. Velocidad máxima de carga TurboPower™ de 80 W en el dispositivo; requiere un cargador Motorola TurboPower™ de 80 W o superior. La batería debe estar agotada casi por completo; el refuerzo de carga debe estar “activado”; la velocidad de carga va disminuyendo con el progreso del proceso de carga. Los usuarios promedio obtienen hasta 12 horas de autonomía de batería con 10 minutos de carga. La información sobre duración de batería es estimativa y está basada en un perfil de uso combinado (que incluye tanto tiempo de uso como tiempo de espera) en condiciones óptimas de red. El desempeño real de la batería depende de muchos factores, incluidos intensidad de señal, configuración de dispositivo y de red, temperatura, estado de la batería y patrones de uso.

18 Requiere cargador inalámbrico Motorola TurboPower™ de 50W; se vende por separado.

Acerca de DXOMARK

DXOMARK es una empresa tecnológica francesa independiente reconocida mundialmente como autoridad de referencia en la evaluación del rendimiento de las cámaras, pantallas y baterías de los smartphone, así como de otros dispositivos electrónicos de consumo y profesionales. Sus evaluaciones se basan en rigurosas pruebas científicas combinadas con un avanzado análisis perceptivo.

Con sede en París, DXOMARK reúne a ingenieros apasionados y expertos en imagen que han realizado miles de pruebas cada año durante más de 20 años en los 17 laboratorios de última generación de la empresa, todos ellos diseñados y desarrollados internamente.

DXOMARK ofrece conocimientos y soluciones integrales en materia de calidad de imagen, que van desde servicios independientes de evaluación de la calidad hasta el diseño y la fabricación de laboratorios de pruebas llave en mano. La empresa también lleva a cabo estudios cualitativos específicos para comprender mejor las preferencias y expectativas de los usuarios en temas clave y complejos relacionados con la imagen.

Para más información sobre DXOMARK, visita dxomark.com.

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