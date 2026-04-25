Talleres sobre Innovación Digital y Uso de las Herramientras de la Inteligencia Artificial para los Periodistas INTEC-UNESCO, una experiencia que fortalece el periodismo de calidad en RD

Pie de fotos

Acto de entrega de los certificados en INTEC y un compartir histórico

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

A principios de los años noventa del siglo pasado hice una especialidad en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) que multiplicó mis conocimientos profesionales y acabo de retornar a mi segundo alma mater participando en los Talleres sobre Innovación Digital y Uso de las Herramientas de la Inteligencia Artificial, una experiencia maravillosa para seguir fortaleciendo los conocimientos acorde con el desarrollo de las tecnologías.

Me fascinaron los talleres de INTEC y la UNESCO, abordando los aportes de la innovacion digital y el uso de la inteligencia artificial al buen periodismo, sin sustituir al periodista, sino como su asistente o agente para profundizar sobre temas que siempre deben ser invesigados, profundizados y confirmados para no caer en la trampa de las noticias falsas, videos, imagenes, textos que no se corresponden con la verdad.

Un buen inicio con la Guía Osint.

Con el desafío de la verificación de noticias, textos, videos e imágenes en las redes sociales

Análisis de metadatos y errores de manipulación en imágenes

La búsqueda del origen de una imagen en la web

Monitoreo de contenido viral en redes sociales

Identificar propietarios de los dominios

Seguimiento en tiempo real de cuentas y hashtags en twitter

Siempre tomando en cuenta para todo eso con las herramientas OSINT para periodistas.

Todo lo concerniente al Periodismo de Datos y el Sistema Integrado de Gestión de Riesgo

Aprendizajes.

Las reflexiones.

Todo lo concerniente a la verificacion periodistica asistida por la inteligencia artificial.

Las herramientas para la verificación periodística.

El uso de las herramientas de la inteligencia artificial y OSINT

Los pre y post test de cada taller.

Encuesta.

Las prácticas, los detalles que deben tener los mapas y todo lo que se informe sobre la temática enseñada en los talleres.

Una experiencia compartida con excelentes maestros y compañeros de estudios con prácticas que aumentan el conocimiento, sumando conocimientos en la época digital.

Gracias a INTEC y a la UNESCO, iniciativa fundamental en la era digital.

A Rosa Alcántara, Sabine, Cynthia Abreu y a todo el equipo del INTEC, valioso aporte y organización.

Una labor extraordinaria de los maestros Sabine, Pamela Michel y Baldo Dalporto

A lo enseñado por Isaías de la Paz Kelly.

A la reflexión sobre el taller en cada jornada.

Sin desperdicio la cadena, el valor del dato.

La ética.

La credibilidad con el trabajo profesional verificándolo todo.

La profundidad, el rol del periodismo en la gestión del riesgo de desastre. Hay que cumplir todas las normas del buen periodismo en el trayecto del evento al proceso.

El guión de cobertura periodística del riesgo

La gestion integral del riesgo de desastres y los retos a cumplir con la vinculación con el ejercicio periodisdtico

El periodismo de datos y los sistemas de información geografica.

Emocionante todo, con los grandes retos de la redacción del futuro y la contundente expresión: «La inteligencia artificial no reemplaza al periodista, acelera su capacidad de respuesta.»

«Los asistentes de redacción con la inteligencia artificial»

«Con los Prompt para dar instrucciones útiles»

«De datos a párrafos, convirtiendo las tablas en borrador»

«Asistente vs agente , cómo cambia el flujo de trabajo»

Cierto, la Inteligencia Artificial es instrucción.

Una expresión para siempre tenerla presente: cuatro reglas no negociables: «El humano es el editor final, verificación obligatoria, transparencia con la audiencia y vigilancia de sesgos»

La automatización en la cobertura climática, redacción del futuro, es tema para el buen periodista.

He participado en tres jornadas formativas respaldadas por la UNESCO, siempre atenta a la calidad del periodista profesional en República Dominicana.

Dos de esos eventos coinciden, el primero para combatir las noticias falsas en los procesos electorales y el segundo: Todo lo que concierne al sistema integral de riesgos debe ser confirmado para evitarle problemas de desinformación a la ciudadanía y siempre acudir a las fuentes oficiales.

INTEC y la UNESCO deben continuar con otras alianzas valiosas para derrotar la desinformación (noticias, imágenes falsas, textos y videos que no se corresponden con la verdad) sobre fenómenos naturales y de otra índole.Siembre útil para el ejercicio profesional.

OPINIONES SOBRE LOS TALLERES:

GERMAN MARTE: Gracias, gracias, gracias INTEC y UNESCO, muy oportuno estos talleres, excelentes facilitadores»

CYNTHIA ABREU:Gracias a todos por la excelente participación. Que los periodistas tengamos deseos de seguir aprendiendo para hacer mejor nuestro trabajo es algo que merece ser reconocido. Recuerden que sus profes y muchos docentes expertos de INTEC están a su disposición para ayudarles con su quehacer en sus salas de redacción o de prensa. Abrazos.

Baldo Dalporto: «UN CORDIAL SALUDOS A TODOS USTEDES . DE VERDAD FUE UN PLACER.»

Sabine: «Gracias a todos por su participación».

RECUERDOS DE LOS TALLERES EN EL AULA

(FOTOS INTEC)

RECUERDOS

Recuerdo con Néstor Estevez y Amelia Deschamps en uno de los talleres. (Fotos aportadas por Nestor Estevez, el hijo de Sabaneta, Santiago Rodríguez).

Recuerdo para siempre:

Grupo 1 en los talleres: Participantes

Sueanny Guzmán

Rosanna Figueroa

Wanda Polanco

David Ruiz

German Marte

Alex Jiménez

Julio Solano

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