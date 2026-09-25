Primicias, final septiembre 2026,Temas Económicos y Bancarios, Exitoso Cuarto Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, cuota azucarera RD en EEUU, otros variados temas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El 4.º Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo culminó con un panel encabezado por el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonasrdo Aguilera, y Steven Puig, presidente del Banco BHD; el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, opinando que el cumplimiento debe integrarse a las distintas áreas de negocio de las instituciones financieras como parte de una gestión responsable que contribuya a la estabilidad y sostenibilidad del sistema, la República Dominicana ampliando su acceso al mercado azucarero de Estados Unidos y mantiene la mayor cuota asignada a un solo país, son Temas Económicos y Bancarios en Primicias en el final del mes de septiembre de 2026.

Otros temas son:

El presidente Luis Abinader resaltando los aportes de la diáspora dominicana en el exterior a la nación dominicana

El comercio entre RD y Guatemala

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Precios de los combustibles exageradamente caros en RD y ahora como postre «la mala calidad»

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El alza de catorce centavos en el dólar

Los más de RD$ 2,630 millones recaudados por Aduanas por las alertas en importaciones

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Los obstáculos para duplicar el crecimiento del PIB para el 2036

El plan nacional de asfaltado que propone un ex presidente del CODIA

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que el cumplimiento debe integrarse a las distintas áreas de negocio de las instituciones financieras como parte de una gestión responsable que contribuya a la estabilidad y sostenibilidad del sistema.

Aguilera hizo el planteamiento durante el panel “La prevención del lavado de activos como pilar de la cultura de cumplimiento: una mirada estratégica desde la alta gerencia”, en el que participó junto a Steven Puig, presidente del Banco BHD, como parte del 4.º Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por Banreservas.

Durante su intervención, sostuvo que el cumplimiento constituye un pilar fundamental para la entidad y que debe asumirse desde una perspectiva ética, integrada a las decisiones de negocio y orientada a fortalecer una banca transparente y sostenible.

“Cada quien que esté en el sistema financiero, o en cualquier sistema, lo primero que debe ser es íntegro, porque una persona íntegra consigo misma lo va a hacer para con los demás”, puntualizó Aguilera.

El ejecutivo bancario también se refirió a los riesgos que enfrenta actualmente el sector y señaló que la tecnología y la ciberseguridad forman parte de los focos estratégicos de su gestión, con el propósito de proteger los datos de los clientes y, al mismo tiempo, procurar una experiencia de uso segura y eficiente.

Asimismo, destacó que el ejemplo de quienes ocupan posiciones de liderazgo resulta esencial para lograr que la cultura de cumplimiento sea asumida en todos los niveles de una organización. En ese sentido, consideró necesario que cada área conozca y aplique las normas y controles establecidos.

Cumplimiento desde la alta gerencia

De su lado, Steven Puig sostuvo que los riesgos vinculados al cumplimiento deben ser gestionados desde los niveles más altos de las organizaciones, debido a sus posibles implicaciones para la sociedad y el sistema financiero dominicano.

Al referirse al equilibrio entre los objetivos comerciales y una gestión efectiva contra el lavado de activos, Puig indicó que el negocio debe desarrollarse en función de su propósito, procurando que el logro de sus metas esté acompañado de la aplicación del debido proceso en cada transacción.

El panel marcó la culminación del 4.º Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuyo programa incluyó dos conferencias y cuatro paneles con representantes de instituciones públicas y privadas, organismos reguladores y especialistas en la materia.

Durante las conferencias se abordaron “Evaluación nacional de riesgos: tendencias y desafíos de cara a la próxima ronda del GAFI” y “Tipologías emergentes, riesgos y amenazas que marcarán el panorama PLAFT en 2026”.

Los demás paneles estuvieron dedicados al riesgo fronterizo y sus implicaciones para el sistema financiero; los conocimientos en materia de prevención del lavado de activos; y las nuevas rutas para enfrentar este delito mediante la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

A la jornada asistieron el ministro de Hacienda, Magín Díaz; el procurador adjunto del Ministerio Público y director general de Persecución, Wilson Camacho; autoridades y representantes de organismos supervisores y reguladores; expertos en la materia; así como miembros del Consejo de Directores y altos ejecutivos de Banreservas.

Con la realización de esta cuarta edición, el Banco de Reservas busca promover el intercambio de experiencias y conocimientos, fortalecer la cooperación entre los distintos actores involucrados y contribuir al desarrollo de instituciones financieras más seguras, transparentes y confiables.

República Dominicana amplía su acceso al mercado azucarero de Estados Unidos y mantiene la mayor cuota asignada a un solo país El país recibe el 21 % de la cuota redistribuida por Washington y eleva su asignación a 201,274 toneladas para el año fiscal 2027. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) anunció una asignación adicional de 11,931 toneladas métricas en su cuota de exportación de azúcar de caña cruda hacia ese mercado, elevando a 201,274 toneladas la asignación total del país para el año fiscal 2027, un 6.3 % más que en el período anterior. La decisión fue publicada este miércoles en el Registro Federal de los Estados Unidos. La decisión proviene de la redistribución de 55,993 toneladas que Washington retiró de la asignación de Brasil para el nuevo año fiscal. De ese volumen, repartido entre 28 países, la República Dominicana recibió el 21 %, la mayor porción otorgada a un solo país, por encima de Filipinas y Australia. “Que la República Dominicana reciba la mayor parte de la cuota redistribuida por los Estados Unidos es una muestra de la confianza que hemos construido como socio comercial serio y cumplidor. Nuestra diplomacia está al servicio de la producción nacional y este resultado se traduce en empleos, divisas y oportunidades para las familias que viven de la caña en nuestro país”, consideró el canciller Victor -Ito- Bisonó. El funcionario se comprometió a dar seguimiento, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades nacionales y el sector productivo, al aprovechamiento pleno de la cuota asignada. Con este ajuste, el país pasa de concentrar el 16.9 % al 18 % del total de la cuota azucarera que los Estados Unidos abren a proveedores extranjeros, fijada en 1,117,195 toneladas, y se mantiene como el principal beneficiario individual de ese mecanismo. La referida cuota arancelaria permite que el azúcar dominicano ingrese al mercado estadounidense con un arancel preferencial. Las nuevas cantidades podrán exportarse a partir del 1 de octubre de 2026, al inicio del año fiscal estadounidense.

DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS RESALTA VALOR ESTRATEGICO DE LOS IMPORTADORES

La Dirección General de Aduanas (DGA) continúa

trabajando para seguir construyendo un entorno más eficiente, más

predecible y competitivo para quienes participan en el comercio internacional

y contribuyen al crecimiento de la economía dominicana.

En ese sentido, el director de la DGA, Nelson Arroyo, evidenció la importancia

que la institución otorga a la colaboración permanente con los actores que

dinamizan el comercio internacional, promoviendo iniciativas orientadas a

generar mayor eficiencia, confianza y oportunidades para el crecimiento de

las empresas dominicanas.

En su participación como orador principal del Desayuno de la Asociación

Nacional de Importadores (ANI), Arroyo destacó el rol estratégico del sector

importador como motor de la competitividad nacional y del crecimiento

económico, donde, además, reafirmó el compromiso de la institución de

fortalecer la colaboración con el sector privado y continuar impulsando un

entorno más eficiente, predecible y competitivo para el comercio

internacional.



Banco Popular auspicia la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 La edición de este año está dedicada a José Mármol en reconocimiento a sus contribuciones a la vida intelectual y cultural del país El Banco Popular Dominicano anunció su participación como patrocinador de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, reafirmando una trayectoria de 15 años de respaldo a uno de los principales eventos culturales del país, cuya edición de este año estará dedicada al poeta, ensayista e intelectual José Mármol, quien ejerce además como vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de la organización financiera. La XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 se celebra del 24 de septiembre al 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, organizada por el Ministerio de Cultura, una edición que contará con Panamá como país invitado de honor y desarrollará una amplia programación con más de 700 actividades, la participación de más de 70 escritores internacionales y la presencia de 32 editoriales internacionales, 21 editoriales nacionales y 44 librerías dominicanas. Compromiso con la cultura y la educación Para el Banco Popular, el constante respaldo a la Feria Internacional del Libro forma parte de una labor orientada a promover la cultura, la educación y la ciudadanía corporativa mediante el apoyo a espacios singulares como este, ámbitos con los que la organización busca contribuir al desarrollo humano y social en la República Dominicana como parte de su visión sostenible. La institución considera que las expresiones artísticas y culturales estimulan las industrias culturales y creativas de la llamada economía naranja, fomentando la cohesión social y fortaleciendo la identidad y el diálogo entre distintas generaciones. Durante la feria, el Popular respaldará actividades orientadas a promover la lectura, el conocimiento y la participación de los visitantes, además de dar visibilidad a diversas iniciativas relacionadas con la trayectoria intelectual y literaria del autor homenajeado. Una edición dedicada a José Mármol La dedicatoria de esta edición reconoce la trayectoria intelectual y cultural de José Mármol, poeta, ensayista y ejecutivo de esta institución financiera, en la que ha desarrollado una trayectoria de más de 35 años. El reconocimiento destaca su aporte al pensamiento, la literatura, la cultura y la promoción del conocimiento. Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco, España, y miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, José Mármol ha cultivado, más allá de sus funciones profesionales, una trayectoria vinculada a la poesía, el ensayo, la filosofía y la promoción del conocimiento. Ha publicado más de una treintena de obras literarias y ensayísticas, desarrolladas a lo largo de más de cuatro décadas, que le han valido importantes reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Literatura en 2013 y el XII Premio Casa de América de Poesía Americana en 2012. Su producción intelectual ha sido traducida a varios idiomas y ha sido objeto de estudios y publicaciones especializadas. En 2013, fue nombrado Profesor Honorario de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y 2017 recibió el título “Doctor Honoris Causa” por la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) en reconocimiento a sus obras literarias, sus aportes a la educación y por ser un ente inspirador para las nuevas generaciones. En el marco de esta XXVIII Feria Internacional del Libro, está también previsto que la Universidad APEC (UNAPEC) le otorgue el título de “Doctor Honoris Causa”, con motivo de celebrar su trayectoria de vida consagrada a la poesía, el pensamiento humanista y la cultura. José Mármol fue, además, el primer presidente fundador de la Asociación Profesional de Directores de Comunicación de la República Dominicana (ASODIRCOM), entidad creada en 2016 para elevar el perfil de los directores de comunicación y relaciones corporativas en el país

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