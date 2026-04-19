Minuto de silencio en memoria personas fallecidas en tragedia

Santo Domingo, República Dominicana.– En el marco de la reunión ordinaria de la Bancada Parlamentaria Dominicana ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril de 2025.

El solemne acto formó parte de la agenda oficial del encuentro, como expresión de respeto, solidaridad y compromiso con las víctimas y sus familiares, al cumplirse un año de este lamentable suceso que conmocionó a la sociedad dominicana.

Cabe destacar que, tras los hechos ocurridos el pasado año, una delegación del organismo político regional realizó una visita a la denominada “zona cero”, lugar donde se produjo la tragedia.

En esa ocasión, los parlamentarios manifestaron su profunda consternación y elevaron un llamado firme a que se haga justicia y se determinen las responsabilidades correspondientes.

La Bancada Parlamentaria Dominicana ante el PARLACEN está compuesta por 20 diputados dominicanos, quienes representan al país en este órgano regional de integración.

La actual directiva está conformada por los diputados Jesús Batista Suriel, vicepresidente, y Socorro Monegro, secretaria de la Junta Directiva por el Estado dominicano.

El Parlamento Centroamericano, a través de su subsede en la República Dominicana, reitera su compromiso con la defensa de la vida, la dignidad humana y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas ante hechos que enlutan a la región.

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