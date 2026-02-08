PARLACEN y UASD sostienen reunión para fortalecer la integración regional

Santo Domingo.– El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sostuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de fortalecer la integración regional a través del ámbito académico, mediante el análisis de iniciativas orientadas a la formación en Derecho Comunitario Centroamericano.

El encuentro contó con la participación de Héctor Pereyra, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, y se enmarca en una propuesta impulsada por la diputada Esmeralda Mancebo, orientada a promover una mayor vinculación entre el proceso de integración regional y la formación universitaria, particularmente en las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales.

Por parte del PARLACEN participaron los diputados Jesús Batista, vicepresidente de la Junta Directiva; Socorro Monegro, secretaria; así como las diputadas Krimilda Acosta San Miguel, Esmeralda Mancebo, Catalina Olea Salazar y Lidia Margarita Pimentel. También estuvieron presentes el diputado Rubén Jiménez Bichara y Whenshy Wilkerson Medina, suplente ante el Parlamento.

En representación de la UASD, además del decano Pereyra, participó Engels Villanueva, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de esa casa de altos estudios.

Durante la reunión se abordaron, de manera general, líneas de cooperación académica entre ambas instituciones, destacando la importancia de fortalecer la formación profesional con una visión regional que contribuya al desarrollo institucional y democrático de Centroamérica.

Ambas partes coincidieron en que el acercamiento entre el Parlamento Centroamericano y la academia constituye una oportunidad estratégica para promover el conocimiento del proceso de integración regional y fomentar iniciativas conjuntas que fortalezcan el papel de las instituciones en la región.

Como resultado del encuentro, se planteó avanzar en mecanismos de colaboración interinstitucional que permitan dar continuidad al diálogo y desarrollar futuras acciones académicas conjuntas.

Visited 3 times, 3 visit(s) today