Ministerio Público desmantela estructura de microtráfico y lavado de activos

Arresta a la cabecilla de la red junto a otras 15 personas durante el operativo que incluyó 37 allanamientos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Como parte de sus acciones constantes contra la criminalidad, el Ministerio Público desmanteló una red de microtráfico y lavado de activos durante un operativo realizado la madrugada de este sábado, durante el cual apresó a la cabecilla de una organización criminal dedicada al microtráfico y al lavado de activos, así como otras 15 personas vinculadas a dicha red.

En el operativo fue arrestada Soleny Amparo Rondón (la Diva), cabecilla de la red criminal, quien será presentada ante los tribunales para el conocimiento de medida de coerción.

El operativo fue realizado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Fiscalía de la provincia María Trinidad Sánchez y la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, conjuntamente con la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado de la Policía Nacional (Daico), con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Un total de 47 fiscales se movilizaron para realizar 37 allanamientos en los que actuaron unos 395 agentes de los organismos de seguridad del Estado.

“Esta acción se enmarca dentro de la política de persecución estratégica que mantiene en marcha el Ministerio Público bajo los lineamientos de nuestra procuradora general Yeni Berenice Reynoso”, dijo el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución.

Camacho indicó que los allanamientos se llevaron a cabo, bajo orden judicial, en Cabrera, Nagua, San Juan de la Maguana y la provincia Santo Domingo.

Explicó que durante el operativo los fiscales y agentes actuantes ocuparon droga, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos, equipos electrónicos y documentos relacionados con las acciones delictivas de la organización criminal enfrentada.

Camacho recordó que las acciones llevadas a cabo en Nagua se suman a otras realizadas en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor y Capotillo en el mes de mayo de este 2025