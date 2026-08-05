UDESA inicia con éxito Campamento Infantil Deportivo y Recreativo de Verano

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Santiago, República Dominicana (05-08-2026).- Con la participación de una gran cantidad de niños y niñas de entre 6 a 13 años, la Unión Deportiva de Santiago, Inc. (UDESA) inició con éxito el Campamento Deportivo y Recreativo Infantil de Verano’2026, el primer escenario, este miércoles 5 de agosto, fue el polideportivo techado del club Mirador Sur, de la Yagüita de Pastor.

Los presentes “se divirtieron de lo lindo, jalando la soga, jugando baloncesto, volibol, corridas en saco, dribleando los conos, brincando los aros y mucho más, cuando se cansaban se enfilaban en orden y disciplina hacia el bien abastecido refrigerio.

“A nuestros niños y niñas, los invitamos a disfrutar cada actividad, hacer nuevos amigos y descubrir que el deporte es mucho más que una competencia, es una escuela de valores que nos enseña disciplina, respeto, trabajo en equipo y perseverancia”, dijo Margarita Jáquez, presidenta de UDESA iniciando la actividad.

Expresó sincero agradecimiento al Ministerio Dominicano de Deportes, Alcaldía de Santiago, ProIndustria, Cementos Cibao, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Cecomsa, Cooperativa San José, Pinturas Crysmar Distribuidor Autorizado de JCA, Nordestana de Préstamos, Cooperativa La Altagracia, Baldom, Grupo Bocel, La Fabril y Pan Clase A, ”instituciones y empresas que han unido esfuerzos con UDESA para hacer realidad este campamento que es un sueño y seguir apostando por el desarrollo de nuestra niñez a través del deporte”.

Además de la presidenta de UDESA, Margarita Jáquez, se dirigieron a los presentes, el director provincial de deportes MIDEREC Santiago, Ramón Antonio Peña Rodríguez, así como Miguel Martínez, de la dirección municipal de deportes de la Alcaldía de Santiago y Arquímedes Rodríguez, presidente del club Mirador Sur, mientras el técnico de MIDEREC, German Betemit, dijo una oración religiosa.

Entre los presentes, además de los mencionados, estuvieron los ejecutivos de UDESA, Emmanuel García Musa, William Cabrera y Leonardo Estévez, así como Pablo Hilario, presidente de la Asociación de Clubes de la Provincia de Santiago (ASOCLUPSA).

La actividad sigue este jueves 6 de agosto, en el polideportivo del club Andrés Durán, del sector Rafey, de 9:00am a 12:30pm, para finalizar el viernes a la misma hora, en las instalaciones del club Gregorio Urbano Gilbert, del ensanche Libertad.

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