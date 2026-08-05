Las Reinas vence 3-1 a Puerto Rico y avanza a semifinal en Juegos

SANTO DOMINGO.- Las Reinas del Caribe derrotaron anoche tres sets por uno a Puerto Rico (25-18, 25-19 y 19-25-25-16) para así avanzar de manera directa a la serie semifinal que se jugará este jueves en el Torneo de Voleibol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en choque celebrado en el Palacio de Voleibol «Ricardo- Gioriber- Arias, a casa llena.

El ataque de las Reinas del Caribe fue guiado por Yonkaira Peña con 23 puntos, seguida de Gaila González con 18 y Brayelin Martínez 11.

Por Puerto Rico, Valeria Vazquez se fue con 12 tantos y Decelise Champión aportó siete puntos.

El primer set lo ganó el equipo de la República Dominicana con excelentes remates de Gaila González, Yonkaira Peña y Brayelin Martínez por terreno de nadie.

Brenda Castillo tuvo una excelente labor defensiva, lo mismo del bloque que funcionó en varias ocasiones. las criollas se mantuvieron delante en el marcador.

En el segundo parcial, las boricuas presentaron una férrea resistencia a las criollas y llegaron a estar delante en el marcador 16-15. El bloqueo golpeó duramente a las boricuas.

Sin embargo, vino una violenta reacción de las dueñas de casa y con fuertes remates de Gaila González, Brayelin Martínez y Yonkaira Peña, viraron el marcador 20-16 con un rally de 4-0.

Yonkaira Peña logró buenos ataques al final del parcial para poner fin al mismo y colocar a su equipo 2-0 en los sets.

En el tercero, las muchachas de Puerto Rico no se amilanaron y con un juego alegre, aprovechando los errores de las Reinas del Caribe se llevaron el primero para poner el juego 2-1.

Puerto Rico hizo un rally de 5-0 que fue mortal para las dominicanas que perdieron en ese momento el foco del juego y fue tarde para recuperarse. Brayelin Martínez tuvo que salir del partido luego de chocar con una de sus compañeras.

En el cuarto, Dominicana inició ganando 7-4 en un reñido encuentro donde Puerto Rico y las anfitriones se enfrascaron en un duelo defensivo que fue del agrado de los miles de espectadores.

Yonkaira Peña cargó con la ofensiva de Dominicana, apoyada de Gaila González, a pesar de la buena defensa que presentó Puerto Rico. Un espeso rally de 15-12 a 21-12.

Visited 1 times, 1 visit(s) today