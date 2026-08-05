Sectores del PRM valoran la neutralidad y liderazgo de la Dra. Geanilda Vásquez

Santo Domingo. — Diversos sectores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han expresado su valoración positiva hacia la figura de la dirigente política Dra. Geanilda Vásquez, a quien consideran un referente de equilibrio, institucionalidad y compromiso partidario.

La Dra. Vásquez estaría siendo propuesta para ocupar la Secretaría de Organización del PRM, calificándola como una opción idónea para ser tomada en cuenta para posición.

En un contexto decisivo para el fortalecimiento interno del PRM, dirigentes y militantes destacan que el partido necesita estructuras que garanticen transparencia, cohesión y modernización, principios que identifican con la trayectoria de Vásquez.

La dirigente, reconocida por su papel en la construcción y consolidación del PRM, ha reiterado que el partido se encuentra en una etapa clave de su evolución institucional.

“Estamos en un momento donde las decisiones que tomemos definirán el futuro del PRM. Hemos demostrado ser una organización madura, con vocación de servicio y capacidad para seguir gobernando con responsabilidad y visión de país”, expresó.

Vásquez considera que la Secretaría de Organización debe ser un espacio de confianza y equilibrio para toda la militancia, capaz de garantizar procesos internos transparentes y respetados por todos los sectores.

“Cuando existen distintas simpatías y aspiraciones, el partido necesita referentes institucionales que actúen con imparcialidad y generen confianza. La Organización debe ser ese punto de encuentro que fortalezca la democracia interna y preserve la unidad del PRM”, señaló.

Su visión apunta a una estructura moderna, basada en la planificación, la innovación tecnológica y la formación continua de la dirigencia.

“La política de hoy exige eficiencia, transparencia y cercanía con la gente. Desde la Organización podemos impulsar un PRM más fuerte, más preparado y más conectado con las necesidades del país”, afirmó.

Entre los ejes que sectores partidarios asocian con su perfil destacan la modernización de los sistemas organizativos, la actualización del padrón, la capacitación de los organismos de dirección y la consolidación de procesos internos transparentes que fortalezcan la confianza de la militancia.

En reiteradas ocasiones, Vásquez ha señalado que su compromiso es con la institucionalidad y la unidad del partido.

“Mi lealtad es con el PRM y con los valores que nos han permitido llegar hasta aquí. La unidad es nuestra mayor fortaleza, y desde cualquier espacio seguiré trabajando para preservarla y fortalecerla”, concluyó.

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