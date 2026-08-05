Feller Rate ratifica calificación de Banco Santa Cruz en “AA-” y eleva sus perspectivas a “positiva”

Santo Domingo, República Dominicana. — La calificadora Feller Rate ratificó en “AA-” la calificación de Banco Múltiple Santa Cruz y mejoró su perspectiva de “estable” a “positiva”, reflejando la fortaleza de su posición financiera, su adecuada gestión de riesgos y la sostenida evolución de sus resultados.

Este reconocimiento refleja el compromiso de Banco Santa Cruz con una gestión prudente del riesgo, una operación rentable y una estrategia enfocada en el crecimiento sostenible.

En el informe emitido por Feller Rate en julio de 2026, destacó que Banco Santa Cruz, con una participación de mercado de 5.6% en activos a junio de 2026 y situándose como el cuarto mayor banco múltiple del sistema financiero dominicano, cuenta con una amplia oferta de productos y servicios para los segmentos de personas y empresas, así como una adecuada diversificación de sus colocaciones.

Al 30 de junio de 2026, el banco alcanzó activos totales por RD$221 mil millones, lo que representa un crecimiento a la fecha de 7% respecto al cierre de diciembre de 2025.

La calificadora indicó que la perspectiva “positiva” responde al avance paulatino de la entidad en los segmentos de mercado atendidos, respaldado por una cartera de créditos bien diversificada, un adecuado desempeño financiero y un robusto marco de gestión y control de riesgos.

Asimismo, resaltó un buen ritmo de crecimiento de la cartera de créditos, a pesar de un entorno económico menos dinámico, así como la evolución favorable de los ingresos operacionales.

Feller Rate destacó que la capacidad de generación de ingresos del banco es adecuada y consistente con su escala, y su importante presencia en banca comercial.

“Su resultado operacional se ha venido fortaleciendo a pesar del contexto macroeconómico desafiante y de una mayor intensidad en el gasto por riesgo. Al cierre de 2025, la rentabilidad final sobre activos totales promedio fue de 2.4% y sobre patrimonio promedio de 20.7%”, precisa el informe.

Sobre la gestión de riesgos, la calificadora apuntó que Banco Santa Cruz cuenta con un marco de gestión integral de riesgo alineado a las mejores prácticas internacionales. A junio de 2026, el indicador de cartera vencida mayor a 90 días, incluyendo cobranza judicial, representó 1.8% de las colocaciones brutas totales, mejorando respecto al 2.1% registrado al cierre de 2025.

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