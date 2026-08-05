Gabinete de Política Social y Ministerio de Trabajo buscan ampliar oportunidades de empleo para jóvenes y mujeres en formación

El Gabinete de Política Social, que coordina Geanilda Vásquez y el Ministerio de Trabajo avanzan en la construcción de una alianza estratégica orientada a fortalecer la inserción laboral de jóvenes y mujeres que participan en los programas de formación impulsados desde el Gabinete de Política Social.

La iniciativa busca articular los procesos de capacitación desarrollados por el programa Oportunidad 14-24, los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y los Centros de Desarrollo Integral de la Mujer (CEDI-Mujer) con las oportunidades laborales gestionadas por el Ministerio de Trabajo, especialmente a través de su Programa de Empleabilidad Juvenil.

Durante este encuentro la directora interinstucional, Josefina Rodríguez y el director administrativo Pedro Sánchez estuvieron en representación de la coordinadora Geanilda Vásquez, mientras que la directora del servicio nacional de empleo Mily Peralta estuvo en representación del ministro de trabajo Eddy Olivares Ortega.

El objetivo principal es establecer una ruta que permita que los jóvenes que culminan su formación puedan acceder a pasantías remuneradas, oportunidades de primer empleo y mecanismos de inserción laboral, facilitando el tránsito de la capacitación al mercado de trabajo.

La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, destacó la importancia de generar alianzas que permitan que la formación técnica se traduzca en oportunidades concretas para los beneficiarios.

Como parte de esta articulación, se contempla identificar las necesidades del mercado laboral y vincularlas con los perfiles de los jóvenes formados en Oportunidad 14-24 y los CTC, facilitando su acceso a empresas que requieran nuevo talento.

Asimismo, se busca incorporar a las mujeres capacitadas en CEDI-Mujer a esta ruta de oportunidades, promoviendo su participación en el mercado laboral y fortaleciendo sus posibilidades de alcanzar una mayor independencia económica.

La alianza también contempla el fortalecimiento de mecanismos de intermediación laboral, la identificación de empresas interesadas en recibir jóvenes en calidad de pasantes y la creación de oportunidades de empleo formal para los participantes que hayan completado sus procesos de formación.

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