Anuncian cupos para carreras técnicas de alta demanda en hotelería y turismo en Higuey

Higüey, La Altagracia. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), anunció la disponibilidad de nuevos cupos para programas de formación técnica en áreas estratégicas del sector turístico, con el propósito de seguir preparando el talento humano que demanda una de las regiones de mayor crecimiento económico del país.

Las capacitaciones se desarrollarán a partir de este 10 de agosto, de lunes a viernes en la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería del INFOTEP en Higüey y está dirigidas a jóvenes y adultos interesados en desarrollar competencias técnicas con altas posibilidades de inserción laboral en el creciente sector hotelero y turístico de la región Este.

La oferta contempla 23 cupos para el programa de Técnico en Gastronomía y 21 cupos para Técnico en Alojamiento y Recepción Hotelera, ambos en horario matutino.

En tanto, la modalidad Formación en Centro (FCC) dispone de 20 cupos para Técnico en Gastronomía, en horario nocturno; 19 cupos para Técnico en Panadería y Repostería, también en horario nocturno; y 18 cupos para Técnico en Gastronomía, en horario vespertino.

Las personas interesadas en participar en cualquiera de estas acciones formativas pueden acudir a la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería, ubicada en la avenida Altagracia, esquina avenida Juan XXIII, donde recibirán orientación sobre los requisitos de inscripción.

También pueden obtener información llamando al 809-468-1657, de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el área de admisión.

La encargada del centro, Elisa Acosta, destacó que esta convocatoria representa una oportunidad para quienes desean construir una carrera profesional en el sector turístico y hotelero, una de las principales fuentes de empleo de la región Este.

«Obtener un título técnico del INFOTEP abre las puertas a empleos de calidad y al desarrollo profesional. En muchos casos, los participantes son contratados incluso antes de concluir su proceso formativo, gracias a la estrecha vinculación que mantenemos con las empresas del sector», afirmó Acosta.

Explicó que los programas se imparten bajo dos modalidades, Formación Dual combina el aprendizaje teórico en el centro de formación con la práctica en empresas del sector productivo. Y Formación en Centro (FCC) concentra todo el proceso de enseñanza y aprendizaje en las instalaciones del INFOTEP, mediante formación práctica y especializada.

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