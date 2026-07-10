Ministerio de Agricultura impulsa a productores a fortalecer el control de malezas, la mecanización y la producción sostenible

San Juan .RD. – El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, instó a los productores del Valle de San Juan a fortalecer el control de malezas, avanzar en la mecanización de las labores agrícolas y adoptar prácticas sostenibles que incrementen la productividad, reduzcan costos y fortalezcan la resiliencia del sector frente al cambio climático.

Las orientaciones fueron ofrecidas durante el Conversatorio Técnico con los Productores Agrícolas del Valle de San Juan, realizado en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como parte de las acciones del Plan Nacional de Mecanización que desarrolla el Ministerio de Agricultura.

Durante su intervención, el ministro destacó la importancia de integrar tecnologías modernas y procesos de mecanización que optimicen el uso del agua, mejoren la eficiencia en las labores agrícolas y contribuyan a una producción más competitiva y sostenible.