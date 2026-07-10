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Ministerio de Agricultura impulsa a productores a fortalecer el control de malezas, la mecanización y la producción sostenible

PRIMICIAS DIGITAL10 de julio de 2026
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San Juan .RD. – El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, instó a los productores del Valle de San Juan a fortalecer el control de malezas, avanzar en la mecanización de las labores agrícolas y adoptar prácticas sostenibles que incrementen la productividad, reduzcan costos y fortalezcan la resiliencia del sector frente al cambio climático.

Las orientaciones fueron ofrecidas durante el Conversatorio Técnico con los Productores Agrícolas del Valle de San Juan, realizado en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como parte de las acciones del Plan Nacional de Mecanización que desarrolla el Ministerio de Agricultura.

Durante su intervención, el ministro destacó la importancia de integrar tecnologías modernas y procesos de mecanización que optimicen el uso del agua, mejoren la eficiencia en las labores agrícolas y contribuyan a una producción más competitiva y sostenible.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la institución de acompañar a productores y asociaciones en la incorporación de estas herramientas.

En el conversatorio, el ingeniero agrónomo Rubén Jiménez presentó la conferencia «Control de malezas en el cultivo de arroz», en la que explicó el impacto económico de las principales especies que afectan ese cultivo y compartió métodos para su identificación y manejo eficiente, con el propósito de elevar los niveles de productividad.

De su lado, Cristino Durán expuso sobre «Mecanización del modelo resiliente», resaltando que la incorporación de tecnologías y prácticas sostenibles permite producir más con menos recursos, optimizar el uso del suelo, el agua y la maquinaria, además de reducir costos y emisiones, favoreciendo una agricultura más rentable y ambientalmente responsable.

En la actividad participaron la gobernadora provincial Ana María Castillo; el director de Plan San Juan, Carlos Roa; el presidente de la Asociación de Productores del Valle de San Juan, Agustín Báez; el director regional de Agricultura, Juan Manuel Bourdier; la viceministra de Planificación, Sandra Lara; el viceministro de Asuntos Científicos y Tecnológicos, Rafael Ortiz, y la doctora Larissa Castillo.

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