INDEX celebra con éxito en Puerto Rico la segunda edición de la Semana Herencia Dominicana

San Juan, Puerto Rico. – El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, fomentó la identidad, el sentido de pertenencia y la integración de los dominicanos residentes en Puerto Rico, a través de la segunda edición de la Semana Herencia Dominicana, una iniciativa que fortalece los vínculos históricos, culturales y humanos entre República Dominicana y Puerto Rico, al tiempo que reconoce el invaluable aporte de la comunidad dominicana residente en la isla.

La celebración estuvo encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX, embajadora Celinés Toribio, junto a una amplia delegación dominicana integrada por autoridades, gestores culturales, académicos y representantes de la diáspora.

La apertura oficial se realizó en La Fortaleza, donde la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, junto a la embajadora Celinés Toribio, realizó el corte de cinta inaugural, reafirmando el compromiso de ambas naciones de continuar impulsando iniciativas que promuevan la integración y el reconocimiento de la comunidad dominicana en Puerto Rico.

Durante el desarrollo de la Semana Herencia Dominicana, la delegación fue recibida por la secretaria de Estado de Puerto Rico, Rosachely Rivera Santana, durante un cóctel de recepción. Asimismo, se celebró un emotivo acto de reconocimiento a destacadas personalidades de la comunidad dominicana, encabezado por el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, en honor a hombres y mujeres que han contribuido significativamente al desarrollo de las comunidades dominicanas en Puerto Rico desde los ámbitos profesional, cultural, educativo, empresarial y comunitario.

La programación también incluyó la Ruta Universitaria INDEX, en la Universidad de Puerto Rico; el taller infantil «Pintando Nuestra Herencia» y el panel «Aportes de los Dominicanos al Arte, la Literatura y el Deporte», ambos celebrados en la Casa Dominicana. Además, se realizaron actividades deportivas y comunitarias, así como la firma de un acuerdo de colaboración entre el INDEX y Caribbean Cinemas, y la proyección especial de la película dominicana «Teacher Mechy», con la participación de la actriz puertorriqueña Denise Quiñones, fortaleciendo la promoción del cine y la cultura dominicana en el exterior.

El gran cierre tuvo lugar en la emblemática Placita de Santurce, donde cientos de dominicanos, puertorriqueños y visitantes disfrutaron de una celebración cargada de música, folclore, Diablos Cojuelos, trajes típicos y expresiones culturales que reafirmaron los lazos de hermandad entre ambos pueblos.

Con esta nueva edición, el INDEX consolida la Semana Herencia Dominicana como una importante iniciativa de diplomacia cultural y cooperación entre República Dominicana y Puerto Rico.

La realización de esta segunda edición fue posible gracias al respaldo de Vimenca y Western Union, patrocinadores oficiales del evento; así como a la colaboración del Consulado de la República Dominicana en Puerto Rico, Caribbean Cinemas, la Dirección General de Cine (DGCINE), la Cinemateca Dominicana y las instituciones públicas y privadas que hicieron posible este histórico encuentro entre dos pueblos hermanos.

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