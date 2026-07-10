Fernando Rosa afirma Francisco Javier García garantiza el triunfo del PLD en 2028

Santiago de los Caballeros- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y coordinador de campaña del proyecto presidencial de Francisco Javier García, Fernando Rosa, sostuvo una asamblea de orientación con la dirección de campaña de la circunscripción, donde reafirmó el compromiso de fortalecer la estructura política con miras a las elecciones del año 2028.

Durante el encuentro, Fernando Rosa expresó que Francisco Javier García se muestra fuerte y determinado en la conquista del poder, transmitiendo al pueblo dominicano confianza y, al mismo tiempo, la certeza de que, una vez en el gobierno, encaminará de nuevo a la República Dominicana por la senda del desarrollo, el crecimiento y las oportunidades.

Asimismo, destacó que el aspirante presidencial cuenta con una amplia experiencia política y de gestión, cualidades que, a su juicio, lo convierten en la mejor opción para encabezar el proyecto del PLD y devolver la confianza a la ciudadanía.

«Francisco Javier no es un candidato de redes, es un candidato concreto, duro y será el presidente de la República», afirmó Fernando Rosa, al tiempo de motivar a los dirigentes presentes a mantener un trabajo permanente de organización y contacto con la población.

Finalmente, manifestó que el partido debe presentar una candidatura con reales posibilidades de triunfo, señalando que «debemos de llevar un candidato que nos garantice el poder en el 2028, y Francisco Javier García tiene las cualidades para eso».

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