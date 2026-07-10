En NYC emergencia sin precedentes por brote Leionella; quien viva, trabaje o visite el área afectada, debe consultar profesional sanitario

NUEVA YORK.- El alcalde de esta ciudad, Zohran Mamdani, anunció medidas de emergencia sin precedentes contra el brote de Legionella en el Upper East Side, donde residen miles de dominicanos, entre otras etnias, y que ha enfermado a 36 personas, de las cuales 21 han sido hospitalizadas.

Las autoridades instan a cualquier persona que viva, trabaje o visitado el área afectada desde finales de junio a que se ponga en contacto con un profesional sanitario si presenta síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar.

NYC comenzará a publicar los nombres y direcciones de los edificios cuyas torres de refrigeración den positivo en las pruebas de la bacteria Legionella, causante de una neumonía grave.

Se ordenará a los propietarios de los edificios que drenen, limpien y desinfecten de inmediato las edificaciones afectadas, en lugar de esperar a las pruebas, que pueden tardar hasta dos semanas.

“Cuando existe una amenaza para la salud pública, los neoyorquinos merecen urgencia y transparencia por parte de su gobierno”, dijo el alcalde ante más de 100 personas que se congregaron para informarse sobre el brote actual y las medidas que está tomando la ciudad para contenerlo.

Según el Departamento de Salud de la ciudad, no se han reportado fallecimientos. Los casos se han identificado en personas que viven o han visitado recientemente los códigos postales 10028, 10128 y 10075 del Upper East Side, un área que se extiende desde el East River hasta Central Park, en Manhattan.

La enfermedad no se transmite de persona a persona; sin embargo, siete personas murieron el año pasado a causa de la bacteria, después de que más de 100 personas resultaran infectadas en el sector de Harlem

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