Mínimo histórico de muertes de peatones por accidentes de tránsito en NYC

NUEVA YORK.- Las muertes de peatones por accidentes de tránsito en esta ciudad alcanzaron un mínimo histórico en la primera mitad de este año, desde el lanzamiento del programa Visión Cero en NYC en 2014, cuyo objetivo es prevenir estas muertes y lesiones graves, según el Departamento de Transporte (DOT).

En los dos primeros trimestres de 2026 se registraron 46 muertes de peatones, lo que supone un descenso del 13 % respecto a las 53 ocurridas en el mismo período del año anterior, según el DOT.

Además, 2026 fue el quinto año más seguro registrado en cuanto a muertes por accidentes de tráfico en la Gran Manzana, con una disminución general del 25 % en el número de víctimas mortales desde el inicio de Visión Cero. Se sitúa por detrás de 2017, 2025 y 2020, siendo 2018 el año con el menor número de muertes en el mismo período desde el inicio del programa, sostiene el DOT.

Las 94 muertes por accidentes de tráfico registradas hasta el 29 de junio de este año fueron solo ligeramente superiores a las del año pasado, que se situaron en 91, e inferiores a las de los tres años anteriores.

“Ningún neoyorquino debería temer caminar a la escuela, ir en bicicleta al trabajo o conducir a visitar a un ser querido”, declaró el comisionado del Departamento de Transporte, Mike Flynn.

“Las calles de NYC siguen siendo de las más seguras de su historia, pero la iniciativa Visión Cero implica que una sola muerte es una tragedia”.

Según reveló el DOT a principios de este año, 2025 marcó el menor número de muertes por accidentes de tráfico en la historia de la ciudad, con 205 fallecimientos.

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