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Nacionales

Este sábado habrá cierre temporal del Puente Flotante por 2 horas

El MOPC anunció que la medida obedece a que estará saliendo el remolcador TUG Green Chief desde el dique Malaca.

PRIMICIAS DIGITAL10 de julio de 2026
2 1 minuto de lectura
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este sábado 11 de julio será cerrado de forma temporal al tránsito vehicular el Puente Flotante sobre el río Ozama, en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para permitir el paso de una embarcación.
La institución explicó que la medida responde a que estará saliendo la embarcación TUG Green Chief (remolcador) de las instalaciones del dique Malaca.
El Puente Flotante, que conecta el Distrito Nacional con el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este, permanecerá fuera de servicio durante ese intervalo, por lo que se exhorta a los conductores a tomar precauciones.
Como rutas alternas, el MOPC recomienda utilizar durante ese espacio de tiempo los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, para desplazarse entre Santo Domingo y Villa Duarte, en ambos sentidos.
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