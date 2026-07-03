Ministro Oliverio Espaillat advierte a contratistas

“En este ministerio no se despilfarrará un solo peso del dinero del pueblo dominicano”

Santo Domingo.– El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, advirtió que la institución solo realizará pagos a aquellos contratistas que hayan cumplido cabalmente con las obligaciones establecidas en sus contratos, los cuales por demás serán auditados para confirmar la veracidad de los mismos.

Aseguró que durante su gestión no permitirá el despilfarro ni el uso indebido de los recursos públicos, ya que cada peso pagado por deudas pendientes deben cumplir con los mecanismos de control.

La advertencia fue realizada durante un encuentro de trabajo con contratistas dedicados al movimiento de tierras y alquiler de equipos pesados, responsables de ejecutar labores de apoyo a la producción agropecuaria en ocho provincias del país.

El funcionario fue categórico al señalar que cada peso del presupuesto del Ministerio de Agricultura será administrado con absoluto rigor, transparencia y apego a la ley.

“Aquí no se despilfarrará un solo peso del dinero del pueblo dominicano. El que trabaje, cumpla con su contrato y entregue los trabajos conforme a lo establecido, recibirá su pago. Pero quien no cumpla, no puede esperar que el Estado le pague por trabajos no realizados o ejecutados de manera deficiente”, afirmó Oliverio Espaillat.

Durante la reunión, el ministro explicó que las intervenciones que se desarrollan en las distintas demarcaciones forman parte del programa de fortalecimiento de la infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria, incluyendo acondicionamiento de terrenos, rehabilitación de caminos interparcelarios y otras obras estratégicas para mejorar la productividad del campo.

Asimismo, reiteró que el Ministerio honrará todos los compromisos asumidos con las empresas que resultaron adjudicatarias mediante los procesos de licitación establecidos por la ley, siempre que estas cumplan con las especificaciones técnicas, los plazos y las condiciones pactadas.

“Nuestra obligación es cumplir, pero también exigir que se cumpla. La transparencia comienza respetando los contratos y administrando con responsabilidad los recursos públicos”, sostuvo.

Oliverio Espaillat informó además que dentro de tres semanas el Ministerio realizará una evaluación técnica y administrativa de cada uno de los contratos en ejecución para verificar el nivel de avance de las obras y autorizar únicamente aquellos pagos que estén debidamente sustentados.

El ministro exhortó a los contratistas a mantener actualizada toda su documentación y ejecutar los trabajos con la calidad requerida, señalando que esa será la única garantía para recibir sus pagos de manera oportuna.

En el encuentro participaron la viceministra Administrativa y Financiera, Herminia Reyes; el director de Caminos, ingeniero Henry Fernández; así como Kenia Castillo, de la Dirección de Caminos del Ministerio de Agricultura.

Con estas acciones, el Ministerio de Agricultura fortalece los controles internos, promueve una gestión basada en la transparencia y la rendición de cuentas, y garantiza que cada inversión pública contribuya efectivamente al desarrollo y la modernización del sector agropecuario nacional.

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