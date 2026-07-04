Primicias enero-julio 2026, diario económico contundente, industria, sistema financiero, guerras dañinas, paquete fiscal, ley de residuos sólidos, gobierno apretando clase media, mipymes y empresas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La aprobación de la muy polémica ley de residuos con las quejas de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el paquete fiscal que el Congreso Nacional le aprobó al gobierno sin escuchar las diferentes voces de la nación, los escandalosos precios de los combustibles, alzas en los pasajes, quejas por las facturas eléctricas de las edes, los éxitos de los bancos de Reservas, Popular, Superitendencia de Bancos, Asociaciones Popular y Cibao de Ahorros y Préstamos, el grito de los productores agropcuarios de Constanza, el Centro Juan XXII advirtiendo que el reciente plan fiscal del gobierno no resolverá el problema del gobierno sin reducir el déficit fiscal, preocupación general por el endeudamiento público, el cerco económico a las empresas y a los ciudadanos, el freno a la bancarización con el impuesto a las transferencias bancarias y a los cheques, el incremento en la demanda de energía en el verano, los fraudes eléctricos que hay que enfrentar en todo el país, el aporte de las mipymes en el 97% del tejido empresarial dominicano, el impacto dañino de las guerras a la economía, el Banco Central insistiendo en el crecimiento de la economía, la informalidad de las mipymes en un 85%, el cierre de negocios, alzas en los precios de la comida y de los combustibles por efectos internacionales y locales, rebaja entre tres y cinco pesos en los precios de las gasolinas y el gasoil iniciando el mes,, fraudes eléctricos contra las edes y el contribuyente dominicano, la urgente necesidad de impulsar la industria manufacturera de la nación, la banca dominicana invirtiendo en ciberseguridad, dominan la temática económica y bancaria de enero a julio 2026 en Primicias.

OTROS TEMAS EN EL DIARIO ECONOMICO DE PRIMICIAS

El crecimiento de la economía dominicana en 4.7% en mayo, según el Banco Central

El choque del gobierno con empresarios por el incremento en el cobro por los residuos sólidos

La reducción en el gasto de capital y crecimiento del corriente

La reducción en el tipo de cambio a menos de 60 pesos por uno

El uso de efectivo por el incremento en el impuesto a las transferencias bancarias

La caída en un 30% en el comercio de fertilizantes en los primeros cinco meses de 2026 por la

guerra e Oriente Medio

La muy importante labor de modistas y sastres especializados en alteraciones y arreglo de todo

tipo

La operación de negocios en aceras

La revelación de que el Estado construye menpos del cinco por ciento de las obras en el país

El inicio de la construcción del Jardin Botánico en San Juan

La inversiobn en el Parqueo Paseo 30 de Mayo

Las normas que anunció la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para cobrar impuestos a las plataformas digitales

El alza en el precio del oro, cacao y café impactando la economía dominicana

La deuda pública consolidada sobrepasando los US$ 82,700 milonbes

El teleférico que construye el gobierno en Santo Domingo Oeste

Los más de RD$ 2,278 millones que le costaron a los consumidores las alzas en los precios de los combustibles al 20 de mayo 2026

El fuerte impacto de las alzas en los precios de los combustibles en los consumidores, con el pago adicional de miles de millones de pesos

La inversión en 40 escuelas de música típica en cárceles del país

El sector privado invirtiendo en el 95% de las obras que se construyen en RD

Una medida a favor de las bancas de apuestas en el plan fiscal aprobado en el Congreso nacional

El encarecimiento en el precio del petróleo por la guerra Estados Unidos-Irán y posterior reducción iniciando julio 2026

Alzas en los precios de los botellones de agua, combustibles y otros productos de gran consumo

Las transferencias de RD$ 28, 700 millones de dinero público en 28 años a los partidos políticos dominicanos

El deterioro de infraestructuras públicas

Rechazo de los partidos políticos a que el gobierno disminuya el aporte a esas organizaciones

AGROINDUSTRIA

La grave escasez de yuca amarga para la fabricación de casabe en la Línea Noroeste y en la sierra de RD

La Fundación Cortés que celebró en Puerto Rico la Hermandad Caribeña

La paralización del 80% de los productores de casabe por la falta de yuca amarga, materia prima para la industria casabera dominicana.

Una importante producción de casabe en Loma de Cabrera, Dajabón

Monción, la ruta del Casabe, Sajoma, Palmarejo, Villa de los Almácigos, Jarabacoa, y Puerto Plata,

lugares donde incide la agroindustria del casabe

ECONOMIA EN LAS PROVINCIAS

Una denuncia de la Fuerza del Pueblo sobre el retraso en la construcción de obras en Higuey

PAROS

Los jueces. enfermeras y los agrónomos paralizaron sus actividades en reclamo de reivindicacionessalariales y otras que elevarían la calidad de vida y condiciones de trabajo

BANCOS- TIENDAS EN LINEA EN CADENAS COMERCIALES

Los bancos dominicanos hacen buenos negocios en las cadenas comerciales

Se siente la competencia entre las cadenas comerciales por un mayor control del mercado

La expansión de Centro Cuesta Nacional con Merca Jumbo, Sirena-Grupo Ramos, Plaza LamaSupermercados Bravo y otras cadenas comerciales

Sirena.do, una tienda en línea, rápida y variada

BANCARIAS

El Banco Popular impulsando la competitividad de las pymes

Una red que estafó al Banco BHD con una suma superior a los RD$ 200 millones

BANCOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

El apoyo de la Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos a diferentes entidades través de sus fondos concursables para el desarrollo de proyectos sostenibles

La inversión del Banco de Reservas en su centro cultural

La reforestación del Banco Popular en el Plan Sierra en San José de las Matas

Los 450 millones de pesos invertidos por el Banco de Rservas en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto

TURISMO

La inversión del gobierno en el remozamiento de la segunda etapa del Malecón de Santo Domingo Este

El inicio de la construcción de la circunvalación de Bavaro

TEMAS ECONOMICOS INTERNACIONALES VINCULADOS A RD

15 de mayo 2026, el anuncio dela participación de la República Dominicana en la exploración deun bloque petrolero en Guyana, que incluiría el acceso preferencial al petróleo o al gas natural.Una posible refinería y proyectos petroquímicos son analizados por el país.

Una reducción por debajo de los cuatro dólares en el precio del galón de gasolina en Estados Unidos a mediados de junio 2026

Los anunciados cambios económicos en Cuba

Las tensiones económicas entre Taiwán y China

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

Crecientes reclamos para que el gobierno frene el endeudamiento público

La pesada carga de la deuda pública y sus intereses en las finanzas públicas

15 de mayo de 2026, nos dejó la revelación de que, por el financiamiento del déficit público,República Dominicana es el cuarto país de Latinoamericana con mayor dependencia de los acreedores externos

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