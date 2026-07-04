Primicias enero-julio 2026, diario económico contundente, industria, sistema financiero, guerras dañinas, paquete fiscal, ley de residuos sólidos, gobierno apretando clase media, mipymes y empresas
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
La aprobación de la muy polémica ley de residuos con las quejas de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el paquete fiscal que el Congreso Nacional le aprobó al gobierno sin escuchar las diferentes voces de la nación, los escandalosos precios de los combustibles, alzas en los pasajes, quejas por las facturas eléctricas de las edes, los éxitos de los bancos de Reservas, Popular, Superitendencia de Bancos, Asociaciones Popular y Cibao de Ahorros y Préstamos, el grito de los productores agropcuarios de Constanza, el Centro Juan XXII advirtiendo que el reciente plan fiscal del gobierno no resolverá el problema del gobierno sin reducir el déficit fiscal, preocupación general por el endeudamiento público, el cerco económico a las empresas y a los ciudadanos, el freno a la bancarización con el impuesto a las transferencias bancarias y a los cheques, el incremento en la demanda de energía en el verano, los fraudes eléctricos que hay que enfrentar en todo el país, el aporte de las mipymes en el 97% del tejido empresarial dominicano, el impacto dañino de las guerras a la economía, el Banco Central insistiendo en el crecimiento de la economía, la informalidad de las mipymes en un 85%, el cierre de negocios, alzas en los precios de la comida y de los combustibles por efectos internacionales y locales, rebaja entre tres y cinco pesos en los precios de las gasolinas y el gasoil iniciando el mes,, fraudes eléctricos contra las edes y el contribuyente dominicano, la urgente necesidad de impulsar la industria manufacturera de la nación, la banca dominicana invirtiendo en ciberseguridad, dominan la temática económica y bancaria de enero a julio 2026 en Primicias.
OTROS TEMAS EN EL DIARIO ECONOMICO DE PRIMICIAS
El crecimiento de la economía dominicana en 4.7% en mayo, según el Banco Central
El choque del gobierno con empresarios por el incremento en el cobro por los residuos sólidos
La reducción en el gasto de capital y crecimiento del corriente
La reducción en el tipo de cambio a menos de 60 pesos por uno
El uso de efectivo por el incremento en el impuesto a las transferencias bancarias
La caída en un 30% en el comercio de fertilizantes en los primeros cinco meses de 2026 por la
guerra e Oriente Medio
La muy importante labor de modistas y sastres especializados en alteraciones y arreglo de todo
tipo
La operación de negocios en aceras
La revelación de que el Estado construye menpos del cinco por ciento de las obras en el país
El inicio de la construcción del Jardin Botánico en San Juan
La inversiobn en el Parqueo Paseo 30 de Mayo
Las normas que anunció la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para cobrar impuestos a las plataformas digitales
El alza en el precio del oro, cacao y café impactando la economía dominicana
La deuda pública consolidada sobrepasando los US$ 82,700 milonbes
El teleférico que construye el gobierno en Santo Domingo Oeste
Los más de RD$ 2,278 millones que le costaron a los consumidores las alzas en los precios de los combustibles al 20 de mayo 2026
El fuerte impacto de las alzas en los precios de los combustibles en los consumidores, con el pago adicional de miles de millones de pesos
La inversión en 40 escuelas de música típica en cárceles del país
El sector privado invirtiendo en el 95% de las obras que se construyen en RD
Una medida a favor de las bancas de apuestas en el plan fiscal aprobado en el Congreso nacional
El encarecimiento en el precio del petróleo por la guerra Estados Unidos-Irán y posterior reducción iniciando julio 2026
Alzas en los precios de los botellones de agua, combustibles y otros productos de gran consumo
Las transferencias de RD$ 28, 700 millones de dinero público en 28 años a los partidos políticos dominicanos
El deterioro de infraestructuras públicas
Rechazo de los partidos políticos a que el gobierno disminuya el aporte a esas organizaciones
AGROINDUSTRIA
La grave escasez de yuca amarga para la fabricación de casabe en la Línea Noroeste y en la sierra de RD
La Fundación Cortés que celebró en Puerto Rico la Hermandad Caribeña
La paralización del 80% de los productores de casabe por la falta de yuca amarga, materia prima para la industria casabera dominicana.
Una importante producción de casabe en Loma de Cabrera, Dajabón
Monción, la ruta del Casabe, Sajoma, Palmarejo, Villa de los Almácigos, Jarabacoa, y Puerto Plata,
lugares donde incide la agroindustria del casabe
ECONOMIA EN LAS PROVINCIAS
Una denuncia de la Fuerza del Pueblo sobre el retraso en la construcción de obras en Higuey
PAROS
Los jueces. enfermeras y los agrónomos paralizaron sus actividades en reclamo de reivindicacionessalariales y otras que elevarían la calidad de vida y condiciones de trabajo
BANCOS- TIENDAS EN LINEA EN CADENAS COMERCIALES
Los bancos dominicanos hacen buenos negocios en las cadenas comerciales
Se siente la competencia entre las cadenas comerciales por un mayor control del mercado
La expansión de Centro Cuesta Nacional con Merca Jumbo, Sirena-Grupo Ramos, Plaza LamaSupermercados Bravo y otras cadenas comerciales
Sirena.do, una tienda en línea, rápida y variada
BANCARIAS
El Banco Popular impulsando la competitividad de las pymes
Una red que estafó al Banco BHD con una suma superior a los RD$ 200 millones
BANCOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
El apoyo de la Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos a diferentes entidades través de sus fondos concursables para el desarrollo de proyectos sostenibles
La inversión del Banco de Reservas en su centro cultural
La reforestación del Banco Popular en el Plan Sierra en San José de las Matas
Los 450 millones de pesos invertidos por el Banco de Rservas en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto
TURISMO
La inversión del gobierno en el remozamiento de la segunda etapa del Malecón de Santo Domingo Este
El inicio de la construcción de la circunvalación de Bavaro
TEMAS ECONOMICOS INTERNACIONALES VINCULADOS A RD
15 de mayo 2026, el anuncio dela participación de la República Dominicana en la exploración deun bloque petrolero en Guyana, que incluiría el acceso preferencial al petróleo o al gas natural.Una posible refinería y proyectos petroquímicos son analizados por el país.
Una reducción por debajo de los cuatro dólares en el precio del galón de gasolina en Estados Unidos a mediados de junio 2026
Los anunciados cambios económicos en Cuba
Las tensiones económicas entre Taiwán y China
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
Crecientes reclamos para que el gobierno frene el endeudamiento público
La pesada carga de la deuda pública y sus intereses en las finanzas públicas
15 de mayo de 2026, nos dejó la revelación de que, por el financiamiento del déficit público,República Dominicana es el cuarto país de Latinoamericana con mayor dependencia de los acreedores externos