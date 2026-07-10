Cibao FC ficha a Anthony Sosa, volante uruguayo de recorrido internacional

Santiago de los Caballeros. – Anthony Alexis Sosa Martínez llega al Cibao FC con el perfil de un futbolista capaz de aportar equilibrio, recorrido y variantes en una zona clave del terreno: el mediocampo.

El jugador uruguayo, nacido el 27 de julio de 1996 en José Pedro Varela, se desempeña principalmente como interior izquierdo, posición desde la cual puede combinar despliegue físico, lectura de juego y participación constante tanto en la recuperación como en la construcción ofensiva.

Su versatilidad es una de sus principales cartas de presentación. Además de actuar como volante interior, Sosa también puede desempeñarse como extremo o lateral por la banda izquierda, una condición que le ofrece al cuerpo técnico mayores posibilidades dentro del nuevo plan competitivo del conjunto naranja.

Por sus características, el mediocampista uruguayo puede encajar como un jugador de ida y vuelta, con capacidad para sostener el ritmo del equipo, ocupar espacios, asociarse con los hombres de ataque y aportar profundidad por el costado. Esa mezcla de oficio, movilidad y adaptación puede resultar valiosa para un Cibao FC que enfrentará compromisos exigentes en diferentes escenarios.

La llegada de Sosa también representa la incorporación de un futbolista con experiencia internacional y conocimiento de distintas formas de competir. Su recorrido incluye pasos por clubes de Uruguay, Argentina, El Salvador y Portugal, lo que le ha permitido medirse a estilos de juego variados y acumular herramientas para responder en contextos de alta demanda.

En el fútbol uruguayo vistió las camisetas de Progreso, Cerro, Cerrito, Albion FC, Miramar Misiones y Colón FC, su club más reciente. También tuvo experiencia en Argentina con Racing de Córdoba y en El Salvador con Alianza FC, ampliando una carrera marcada por la continuidad competitiva y la capacidad de adaptación.

Uno de los capítulos importantes de su trayectoria fue su paso por Europa, tras ser cedido al Clube Desportivo Nacional, de la Primera División de Portugal, experiencia que fortaleció su formación profesional y le permitió competir en un entorno de mayor exigencia táctica.

Sosa inició su desarrollo futbolístico en las categorías inferiores de Peñarol, una de las instituciones más tradicionales de Uruguay. También formó parte de las academias de Montevideo City Torque, Liverpool FC y Nacional, espacios que contribuyeron a moldear su base técnica, su comprensión del juego y su evolución como futbolista.

Con Anthony Sosa, el Cibao FC suma un jugador maduro, flexible y con recorrido, llamado a ofrecer soluciones en el mediocampo durante la participación del club en la Copa Caribe de Concacaf, prevista para iniciar a principios de agosto, y posteriormente en una nueva temporada de la Liga Dominicana de Fútbol.

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