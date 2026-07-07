Ministerio de Agricultura inicia protocolo para la reapertura de PRODEVAJ y adopta primeras medidas para reactivar el desarrollo agrícola del Valle de Juancho

Pedernales. – El Ministerio de Agricultura inició el protocolo para la reapertura del Proyecto de Desarrollo Agropecuario Valle de Juancho (PRODEVAJ), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 668-9, dando paso a una serie de medidas orientadas a reactivar uno de los proyectos agrícolas más importantes del sur del país.

Como parte de las primeras decisiones, la institución designó al señor Luis Terrero como administrador de PRODEVAJ, quien tendrá la responsabilidad de dirigir el proceso de reorganización y recuperación del proyecto. De igual forma, fueron entregadas más de 100 mil plantas de coco y guanábana, con el propósito de fortalecer la diversificación de la producción, ampliar las áreas cultivadas y respaldar a los productores de la zona.

La reapertura de PRODEVAJ constituye una respuesta a una de las demandas más sentidas de los productores agrícolas, juntas de regantes, asociaciones de productores, representantes de la sociedad civil y demás organizaciones de la provincia de Pedernales, que durante años solicitaron la reactivación de este importante proyecto por su impacto en la generación de empleos, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la producción agropecuaria del sur.

Las medidas fueron adoptadas durante una visita de trabajo realizada por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, quien encabezó un recorrido por la zona acompañado por el viceministro de Producción Agrícola y Mercadeo, Juan Antonio Gómez Willians; el senador de Pedernales, Secundino Velázquez Pimentel; los diputados Mery Antonia Mercado García de Contreras y Rafael Antonio Pérez Gómez; así como las gobernadoras de Barahona y Pedernales.

Como parte de la agenda desarrollada en la región Enriquillo, el ministro también visitó la Regional Agropecuaria Sur, donde sostuvo un encuentro con el personal técnico y administrativo para evaluar los programas que ejecuta la institución y definir acciones encaminadas a fortalecer la asistencia a los productores.

Posteriormente, recorrió una plantación de plátano junto a técnicos del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de conocer de primera mano el comportamiento del cultivo, identificar las principales necesidades de los productores y establecer una ruta de trabajo que contribuya a mejorar la productividad y competitividad de este importante rubro.

El Ministerio de Agricultura informó que la reapertura de PRODEVAJ forma parte de la estrategia del Gobierno del presidente Luis Abinader para rescatar proyectos agrícolas estratégicos, impulsar la modernización del campo, fortalecer la seguridad alimentaria y promover mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales.

Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso de devolver a PRODEVAJ su papel como uno de los principales ejes de producción agrícola del sur dominicano, colocando nuevamente este proyecto al servicio de los productores y del desarrollo de la región Enriquillo.

En la actividad participaron la gobernadora de Pedernales, Edirda de Óleo; la gobernadora de Barahona, Oneifa Catalina Féliz; el senador Secundino Velázquez; el diputado Rafael Pérez ; Henrys García alcalde de Juancho; Angel Peña, encargado Regional y el viceministro de Producción y Mercadeo, Juan Antonio Gómez.

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