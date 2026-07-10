Delegación de estudiantes representará al país en Kenia y Estados Unidos en programas internacionales de liderazgo y debate

Por Emmanuel Solano

Santo Domingo. -El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García ,entregó la bandera nacional a las delegaciones estudiantiles y les exhortó a continuar siendo ejemplo para la comunidad educativa.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, recibió este jueves a dos delegaciones de estudiantes del Programa de Liderazgo Educativo (PLERD), que representarán a la República Dominicana en dos importantes escenarios internacionales de formación, liderazgo y debate: el Lorenzo de Zavala Youth Legislative Session, del National Hispanic Institute, en Estados Unidos, y el World Schools Debating Championships (WSDC) 2026, que se celebrará en Nairobi, Kenia.

Durante el encuentro, el ministro entregó la bandera nacional a ambas delegaciones como símbolo de la responsabilidad que asumirán al representar al país en el extranjero y les exhortó a continuar siendo ejemplo para la comunidad educativa.

«Ya ustedes son campeones y para nosotros es un verdadero honor poder entregarles, en representación de lo que significan para el país, la bandera de la República Dominicana. Estamos seguros de que, como lo han demostrado hasta ahora, también la llevarán en alto durante esta experiencia y el país se los va a agradecer», expresó De Camps.

Asimismo, destacó que el desempeño de los estudiantes constituye un referente para todo el sistema educativo.

«El trabajo que ustedes han podido desarrollar y las oportunidades que inteligentemente han sabido aprovechar son un ejemplo positivo no solamente para sus familiares y compañeros, sino para todo el sistema educativo, inclusive para maestros y miembros de la institución», afirmó.

El titular de la cartera educativa también valoró el impacto de PLERD en la formación de jóvenes comprometidos con su desarrollo.

En representación de los estudiantes, Deborah Anabel Polanco del Orbe, de la Regional 15 de Santo Domingo, resaltó el impacto que tendrá esta experiencia en la formación de los participantes.

«Este programa se basa más en cómo nosotros nos vamos a mover, no tanto en el liderazgo, sino en la vida. Por eso considero que es tan esencial, porque prácticamente estaremos construyendo a los líderes del mañana. No solamente líderes, sino personas preparadas para tomar decisiones y buscar la forma correcta de resolver los problemas», expresó.

Una de las delegaciones participará en el Lorenzo de Zavala Youth Legislative Session, un programa intensivo del National Hispanic Institute que promueve el liderazgo cívico mediante la simulación de procesos legislativos y de gobierno juvenil, mientras que la otra competirá en el World Schools Debating Championships 2026, considerado el campeonato escolar de debate más importante del mundo y que marcará la primera participación de la República Dominicana en esa competencia internacional.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia del Ministerio de Educación, a través del PLERD para fortalecer el liderazgo juvenil, el pensamiento crítico y la proyección internacional del talento estudiantil dominicano.

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