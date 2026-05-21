MESCyT y CMD fortalecen diálogo sobre residencias médicas y transformación de la educación en salud

Santo Domingo. – El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la formación académica y profesional del sector salud durante una reunión encabezada por el ministro Rafael Santos Badía junto al presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, y miembros de la directiva del gremio.

El encuentro sirvió como espacio de diálogo institucional para abordar temas vinculados al proceso de selección de residencias médicas, la calidad de la educación superior en el área de salud y las iniciativas de transformación académica impulsadas por el Estado dominicano.

Durante la reunión, el ministro Santos Badía destacó la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos de evaluación y formación de los futuros especialistas médicos, tomando en cuenta criterios integrales que permitan garantizar mayor calidad profesional y mejores servicios de salud para la población dominicana.

“El objetivo es seguir construyendo un sistema de educación médica basado en la calidad, la transparencia y el bienestar de los profesionales de la salud y de la ciudadanía”, expresó el funcionario.

Asimismo, explicó que el MESCyT y el Ministerio de Salud Pública trabajan de manera coordinada en la implementación de la resolución que establece los lineamientos para el reconocimiento y certificación de títulos académicos en el área de salud, así como la regulación de las especialidades médicas en modalidades presencial, virtual y semipresencial.

Santos Badía valoró además los aportes realizados por el Colegio Médico Dominicano, resaltando la importancia de integrar al gremio en los espacios de evaluación y consulta relacionados con la formación médica especializada.

En ese sentido, reafirmó su disposición de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y con los distintos sectores vinculados al sistema sanitario nacional.

El titular del MESCyT informó también que, debido a la alta demanda que registran cada año las residencias médicas, se hace necesario evaluar diversos factores dentro de los procesos de selección de aspirantes, con el propósito de garantizar mayor equidad, transparencia y eficiencia.

Anuncia encuentros con las sociedades médicas para el 3 de junio

Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento del sistema de educación superior en salud, el ministro anunció la realización de dos encuentros nacionales pautados para el próximo 3 de junio. El primero será desarrollado junto al Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas y el segundo reunirá a médicos y profesionales del área de la salud para socializar y consultar el proceso de transformación educativa contemplado en el Decreto 309.

Según explicó Santos Badía, estas jornadas buscan escuchar las propuestas y opiniones del sector médico sobre el modelo de educación y especialización que requiere la República Dominicana, en consonancia con las necesidades actuales del sistema sanitario y el desarrollo profesional de los médicos dominicanos.

De su lado, el presidente del CMD, Luis Peña Núñez, valoró la apertura y disposición al diálogo mostrada por el MESCyT, señalando que este acercamiento fortalece la educación superior médica y contribuye al desarrollo institucional del sector salud.

“Este tipo de encuentros permite avanzar en temas fundamentales como las residencias médicas, las becas para profesionales de la salud y otros aspectos prioritarios para continuar elevando la calidad del sistema médico nacional”, manifestó Peña Núñez.

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