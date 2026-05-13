Peremeístas uasdianos respaldan al doctor Jorge Asjana David para rectoría

El aspirante a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el periodo 2026-2030, doctor Jorge Asjana David, recibió en un acto el apoyo del Partido de los diez movimientos del Partido Revolucionario Moderno, PRM que hacen vida en esta academia

La actividad realizada en el auditorio Manuel del Cabral, encabezada por los ex rectores Franklin García Fermín y Julio Ravelo Astacio, así como el líder gremial Fabio Ruíz Rosado, Rosalía Sosa, vicerrectora de Extensión, Pablo Valdez, secretario general y Pablo Rodríguez.

Asjana David expresó que es un logro contar con un equipo como el del PRM en la universidad, donde todos se unen en diferentes estamentos para congregarse a esta gran causa, de la modernidad y las transformaciones que necesita nuestra universidad.

Destacó que este respaldo fortalece su compromiso de seguir concitando la unidad de la familia universitaria y consolidado el apoyo mayoritario de todas las fuerzas que activan en la UASD, para llevar a cabo una exitosa gestión dirigida y orientada a la transformación e internacionalización de la academia del pueblo dominicano.

Asimismo, significó que es el momento para darle las gracias al presidente de la República, Luis Abinader, por sus aportes al desarrollo de la educación en el país, a través de la educación superior, pero sobre todo la inversión en la educación superior pública, a través de la academia estatal.

“Esto no termina el 17 de junio; apenas comienza. La modernización de la academia, la actualización tecnológica de los servicios, la acreditación e internacionalización y la vinculación de la UASD con los sectores productivos del país, son los ejes fundamentales de esta coalición de la Unidad por la transformación de la UASD”, sentenció Asjana David.

De su lado, el doctor Franklin García Fermín subrayó que este respaldo electoral es para reafirmar un compromiso histórico, con el presente y el futuro de la UASD, la más antigua del Nuevo Mundo que atraviesa tiempos que demandan visión, capacidad gerencial, sensibilidad humana y profundo compromiso institucional, donde las distintas fuerzas del PRM dentro de la academia han decidido unir voluntades alrededor de un hombre con experiencia, equilibrio, visión académica y sentido de modernidad, darle su apoyo al doctor Jorge Asjana David.

“La UASD necesita avanzar hacia una gestión donde la tecnología simplifique los procesos, donde la investigación científica tenga mayor impulso, donde los centros regionales continúen fortaleciéndose, donde cada universitario sienta que forma parte de una institución que los escucha y los respeta, Pero también sabemos que ninguna transformación verdadera se construye desde la división, por eso este acto tiene un valor especial aquí está presente la unidad del PRM en la UASD ”, afirmó García Fermín.

La integración de estos 10 movimientos académicos del Partido Revolucionario Moderno en la UASD fortalece la Gran Alianza Nacional Asjana Rector, que se perfila ganadora en primera vuelta con el apoyo de del Frente Universitario de Docentes Modernos, FUDOMO, Frente de Empleados Peñagomistas Universitarios (FEPU), Movimiento la Esperanza y Avance Académico,

También Empleado en Marcha, Universitario en Marcha, Frente universitario Moderno, Dignidad académica, Bloque Universitario Moderno, Frente de Empleados Progresistas Universitarios (FEPU).El doctor Jorge Asjana David según las últimas mediciones a lo interno de la UASD gana con más de un 70 por ciento de votos en las elecciones uasdianas pautadas para el próximo 17 de junio

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