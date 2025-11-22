Mercedes Castillo asegura «Coopnaprensa será la mejor opción financiera de los periodistas y demás trabajadores de la prensa»

La nueva presidenta de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de la Prensa (Coopnaprensa), Mercedes Castillo, expresidenta del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) aseguró que trabajará junto a los miembros que integran el Consejo de Administración y los demás organismos para convertir a Coopnaprensa en «la mejor opción financiera de la prensa nacional».

La destacada líder gremial de los periodistas dominicanos, ahora presidenta de la Cooperativa de la Prensa por tres años, hace un llamado a todos los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), a inscribirse masivamente en la Coopnaprensa para fortalecerla y hacer sus ahorros mensualmente.

Castillo, exhortó a los miembros de la prensa del país a ver los ejemplos de las cooperativas de los maestros y de los médicos, las cuales resuelven económicamente las necesidades de sus socios. “También los periodistas podemos y lo lograremos con el respaldo de todos”, apuntó la presidenta de Coopnaprensa.

«Tenemos que pensar y actuar a favor también de nuestro sector profesional», indicó la presidenta de la cooperativa de la prensa con alcance nacional e internacional.

Dijo que Coopnaprensa es el brazo económico social natural de los periodistas y demás trabajadores de la prensa. “Es una poderosa cooperativa que entre todos tenemos que potenciarla, protegerla, cuidarla, quererla, tener fe y confianza para lograr convertirla en nuestra mejor opción económica”, tenemos que inscribirnos y capitalizarla más con nuestras aportaciones mensuales. “Se puede, otros han podido, nosotros también podremos”.

Mercedes Castillo fue electa en la 2da. Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias «Robert Vargas» de Coopnaprensa, el pasado sábado 1 de noviembre junto a los destacados miembros del Consejo de Administración, Gabriel Cruz, Dolores Alcalá, Evaristo Guerrero, Luis Ruffin Castro, Víctor Frías y Heriberto Paulino. Y en una reunión posterior de distribución de cargos, Castillo fue seleccionada a unanimidad como presidenta del Consejo Administración, es decir, presidenta de Coopnaprensa por tres (3) años, por los referidos integrantes, quienes también se le asignaron sus respectivos cargos.

Igualmente, el Consejo de Vigilancia, presidido por Ana Cecilia Marte e integrado por Franklin Ferreras, Wilder Páez, Rolando Correa y Epifanio Caro y el Comité de Crédito, presido por el periodista cooperativista José Turbi e integrado por Fabian Suero, Ireno Báez y José Antonio Medrano Pinales.

Mercedes Castillo presentó el Plan Operativo Anual (POA) de Coopnaprensa del año 2026 en la reunión celebrada el 20 de noviembre, siendo aprobado por todos los presentes con algunas observaciones.

El objetivo principal es fortalecer la marca Coopnaprensa, inscribiéndose y ahorrando, capacitando a los socios de Coopnaprensa en economía social, finanzas, administración y gerencia, sobre cooperativismo, protección del medioambiente, entre otros temas importantes. Enhorabuena.







