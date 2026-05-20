Centro Educativo Cristiano reinaugura cancha deportiva

Santo Domingo Oeste. — El Centro Educativo Cristiano, ubicado en la zona de Engombe en Herrera, celebró con entusiasmo la reinauguración de su cancha deportiva mediante una significativa actividad enmarcada dentro del Ciclo Patriótico Escolar.

La jornada contó con la participación de estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria, quienes realizaron presentaciones artísticas, actos cívicos y dinámicas deportivas resaltando los valores patrióticos y la convivencia estudiantil.



Durante la actividad, la directora del centro, Erika Almonte, destacó la importancia de recuperar espacios recreativos y deportivos para fortalecer la formación integral de los jóvenes, y expresó que ya están abiertas las inscripciones para el año escolar.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la institución con una educación basada en principios cristianos, excelencia académica y desarrollo socio-espiritual.

Padres, maestros y miembros de la comunidad educativa se dieron cita para compartir este importante momento, donde se resaltó el valor del deporte como herramienta de disciplina, unión y crecimiento personal.

El Centro Educativo Cristiano, continúa consolidándose como una institución dedicada a capacitar jóvenes para un mejor mañana, promoviendo valores y oportunidades de desarrollo para toda la comunidad educativa.

En ese mismo orden la institución ofrece educación en los niveles inicial, primaria y secundaria y además imparten diferentes clases extracurriculares como voleibol, fútbol robótico, entre otras.

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