OBRAS PÚBLICAS AVANZA SOLUCIONES TRAS DERRUMBE EN CARRETERA OCOA–CRUCE DE OCOA

San José de Ocoa, R.D. – El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, supervisó los trabajos que se llevan a cabo para corregir los derrumbes registrados en la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa, donde el tránsito ya ha sido restablecido bajo medidas de precaución.

Durante su recorrido por la zona, el funcionario constató los avances en la construcción de un desvío provisional, solución que ejecuta el MOPC con el objetivo de garantizar una circulación segura.

“Esta es una carretera que ha presentado problemas durante décadas. Estamos trabajando en un desvío provisional para garantizar un tránsito seguro.

Lo más importante es preservar vidas y procurar que la vía no permanezca cerrada mientras evaluamos diferentes alternativas en procura de lograr una solución denifitiva”, expresó Estrella.

Aseguró que las labores se mantendrán bajo seguimiento continuo, especialmente ante las lluvias pronosticadas para la zona, lo que podría incidir en la estabilidad del terreno. Asimismo, destacó el respaldo del presidente en la intervención.

“Existe una preocupación directa del presidente Luis Abinader, estamos presentes junto a contratistas y equipos técnicos del Ministerio, trabajando de manera permanente para garantizar la seguridad y la continuidad del tránsito en esta comunidad”, dijo.

El ministro de Obras Públicas pidió comprensión y el manejo prudente en esta vía, para garantizar el tránsito seguro.

*Avanza la construcción de dos nuevos puentes en Peravia* Luego de concluir su visita a la Carretera de Ocoa, el ministro también supervisó los trabajos de construcción de dos puentes en la provincia Peravia, lo que se enmarca en el plan de resiliencia y mantenimiento de puentes, una ejecución que interviene simultáneamente decenas de infraestructuras en todo el territorio nacional.

En el puente de Galión, se avanza en los estribos principales: uno ya encofrado y otro en proceso de encofrado de zapata. Por otro lado, en el puente Los Hierros, que conectará los sectores Pueblo Nuevo y Fundación, del municipio de Baní, los trabajos se encuentran en su etapa final.

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