Residentes Proyecto Zona Franca protestarán por destrucción calles para Monorriel

SANTIAGO.- Los residentes del Proyecto Habitacional Zona Franca, de la Urbanización Don Jaime, realizarán una caminata, este martes a las 8:00 de la mañana, para solicitarle al gobierno la reconstrucción de las calles del sector, las cuales fueron destruidas para la construcción del Monorriel y una Avenida

Los principales dirigentes de la Junta de Vecinos de ese sector, Arturo Peralta, Johanna López, Juan Medina y Gustavo Reyes, manifestaron que tienen informaciones de que en los próximos días, el Presidente Luis Abinader visitará la zona para inaugurar la primera etapa de esos trabajos o para supervisarlos, por lo que le piden al gobernante disponer la solución del problema antes de su visita.

Invitaron a los medios de comunicacions, cubrir la protesta. Los protestantes se reunirán en la cancha y de ahí participarán hacia la entrada de la Urbanización Don Jaime, donde se construye una gran edificación del Monorriel.

Precisaron que la calle principal tiene menos de 700 metros de longitud. Dijeron que hace unos cinco años, los constructores de esas obras del Estado destruyeron las calles, las aceras y los contenes.

Explicaron que cuando no es el polvo que afecta a los residentes del sector, es el lodo causado por los camiones de agua que usan para mojar las vías en construcción.

El proyecto tiene dos calles divididas por un área verde, donde hay una cancha, que también será destruida.

La decisión fue tomada en el desarrollo de una reunión de la comunidad, la cual se realizó en la cancha.

Peralta, López, Medina y Reyes, explicaron que son muchas las personas que tienen que acudir a los médicos, afectadas por problemas en los pulmones o los bronquios.

Visited 1 times, 1 visit(s) today