Luis “El Gallo” pide urgentes medidas para resolver la crisis del transporte, en especial tapones y precios de servicios

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana -UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, consideró hoy que se deben tomar urgentes medidas para resolver los problemas del tránsito en el país, en especial los tapones y los altos precios del servicio de conchos y de cargas.

Indicó que entre el sector oficial y los choferes y conductores se debe dar una muestra de entendimiento, para de esa manera hacer posible cambios y modificaciones que son necesarios para mejorar el transporte público y el tránsito privado.

Afirmó que como las reglas de juego están al garete pocos respetan las leyes de tránsito, lo que ocasiona accidentes que cuestan por pacientes millones de pesos en cuidados médicos, la mayor parte cubierto por el gobierno en los hospitales traumatológicos.

Deploró que las principales vías de la ciudad estén permanentemente taponadas, sin que las autoridades tomen las necesarias prevenciones, y en ocasiones hay que repudiar el desorden de los choferes del servicio público.

Añadió que se pierden millones de pesos por el tiempo desperdiciado en las avenidas y calles, en momento en que la gasolina y el gasoil cuestan cifras récords.

Espera que con la intención y el sacrificio de todos los sectores se pueda llegar a una mejoría en el sistema del tránsito vial, lo cual es una necesidad para tranquilidad del país.

Asimismo, consideró que se debe vigilar y hacer entrar en razón a los grupos de motoristas, que se desplazan en forma anárquica por las principales calles y avenidas de Santo Domingo y el resto del país.

Pidió que las autoridades correspondientes llamen a los motoristas y se llegue a un programa que ofrezca seguridad a los pasajeros y al peatón.

Lamentó que la mayoría de los motoconchistas se desplazan sin el casco protector, sin chalecos y carnet de identificación y montando hasta tres personas en un servicio a bordo de un vehículo de dos ruedas.

Dijo que las estadísticas de los hospitales de traumatología son preocupantes, cuando señalan que hay decenas de motoristas que llegan a las emergencia y luego deben seguir un largo proceso de recuperación, que en su casi totalidad lo tiene que cubrir el Estado.

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