APAP traza su ruta hacia 2030

Santo Domingo, R.D. Con la misión de continuar siendo el principal aliado financiero de las personas y las empresas, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) presentó su Plan Estratégico 2030, el cual orientará la evolución de la entidad durante los próximos años, fortaleciendo su capacidad de generar valor, confianza e impacto en la sociedad.

La presentación de la nueva estrategia, presidida por la Junta de Directores y la alta gerencia, reafirma el compromiso de la entidad con una visión de largo plazo enfocada en crecimiento, innovación y cercanía.

“Hoy contamos con una organización más fuerte, ágil y preparada para asumir los desafíos y oportunidades del futuro. Iniciamos una nueva etapa guiada por una visión compartida que nos inspira a innovar, evolucionar y construir juntos la APAP que queremos ser”, destacó Lawrence Hazoury, presidente de la Junta de Directores de APAP.

“APAP es más que una estrategia y sus resultados. APAP es su gente. Líderes talentosos que, desde distintos roles y responsabilidades, hacen posible que esta entidad avance y siga generando confianza en nuestros clientes y en la sociedad”, subrayó Hazoury.

De su lado, el presidente ejecutivo de APAP, Gustavo Ariza, presentó las líneas estratégicas que sustentan el plan al 2030 y resaltó el papel fundamental del liderazgo y del talento humano para alcanzar las metas trazadas.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la ejecución de una visión que busca consolidar a APAP como una organización cada vez más ágil, innovadora y cercana a las necesidades de sus clientes”, afirmó Ariza.

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