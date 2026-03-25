Licey tiene a 16 jugadores en nóminas día inaugural de GL

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Un total de 16 jugadores pertenecientes a los Tigres del Licey han sido incluidos en las nóminas de los diferentes equipos para el día inaugural de la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

Nueve de ellos aparecen en los equipos de la Liga Nacional y siete ocupan puestos entre los combinados de la Liga Americana.

En el viejo circuito están el jardinero Juan Soto con los Mets de Nueva York y el torpedero Willy Adames por los Gigantes de San Francisco.

El infielder Ketel Marte está con los Diamondbacks de Arizona, el relevista Abner Uribe con los Cerveceros de Milwaukee y el utility Willi Castro estará en su primera campaña con los Rockies de Colorado.

Con los Piratas de Pittsburgh está el jardinero Oneil Cruz. Elly De la Cruz (jugador del cuadro) fue incluido por los Rojos de Cincinnati y el segunda base Nassim Núñez con los Nacionales de Washington. Miguel Andújar aparece con los Padres de San Diego.

En la Liga Americana están el receptor, primera base y bateador designado Samuel Basallo con los Orioles de Baltimore y el lanzador abridor Brayan Bello, de los Medias Rojas de Boston.

Con los Yankees de Nueva York está enlistado el utility Amed Rosario.

Luis Severino, quien será el abridor del primer día, integra la nómina de los Atléticos, mientras que en los Astros de Houston aparecen el lanzador iniciador Cristian Javier y el relevista Enyel De Los Santos.

El derecho Carlos Vargas ha sido incluido en el roster del día de apertura por los Marineros de Seattle.

Dedniel Núñez, lanzador de los Mets, Ronny Henríquez, pitcher y el jardinero Esteury Ruiz, de los Marlins, figuran en las nóminas de sus respectivos equipos, pero están recuperándose de lesiones.

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