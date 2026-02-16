LG Electronics presentó soluciones HVAC de alta eficiencia y componentes clave en AHR Expo 2026

SEÚL, 10 de febrero de 2026 — LG Electronics (LG) presentó sus más recientes soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) en AHR Expo 2026, que se celebró del 2 al 4 de febrero en Las Vegas, Nevada. La línea HVAC ampliada responde a las necesidades residenciales, comerciales e industriales, reflejando los cambios de la industria hacia la descarbonización y la creciente adopción del enfriamiento por agua helada en grandes instalaciones de Norteamérica. LG también exhibió su portafolio de componentes clave, destacando avances en eficiencia, confiabilidad e integración de sistemas.

Soluciones HVAC residenciales unitarias todo en uno

En el segmento residencial, LG presentó una línea integrada de HVAC unitario adaptada a las diversas estructuras de vivienda y condiciones climáticas presentes en Norteamérica. La línea incluye unidades exteriores de bomba de calor con inverter con un diseño premium de ventilador único que mide menos de 39.3 pulgadas (999 mm), con rejilla frontal totalmente negra y paneles de servicio de fácil acceso. Las unidades manejadoras de aire multiposición permiten instalaciones verticales, de flujo descendente y horizontales para adaptarse a diferentes configuraciones residenciales.

Las A-coils de LG incorporan sensores de detección de fugas de refrigerante R32, mientras que los hornos a gas admiten operación de combustible dual para optimizar el rendimiento de calefacción en regiones de clima frío. Un termostato dedicado proporciona control directo del inverter y conectividad inalámbrica mediante Wi-Fi integrado y la aplicación LG ThinQ™, reduciendo los requisitos de cableado y respaldando la gestión de carga.

LG también está ampliando su oferta de calentamiento de agua. Además de su línea de calentadores de agua con bomba de calor inverter, LG presenta calentadores de agua a gas sin tanque de condensación que suministran agua caliente bajo demanda sin almacenamiento, ayudando a reducir los tiempos de espera. Estos sistemas utilizan intercambiadores de calor dobles de acero inoxidable diseñados para durabilidad y rendimiento constante. Los calentadores de agua eléctricos de LG cuentan con aislamiento mejorado y construcción de acero inoxidable para favorecer la retención de calor y el uso a largo plazo.

Unidades Rooftop con inverter y soluciones HVAC comerciales escalables

Para grandes instalaciones comerciales, LG destaca sus unidades rooftop con inverter (RTU), desarrolladas para el mercado estadounidense y diseñadas para cumplir con las normativas locales. Estas RTU ofrecen un rendimiento de calefacción constante a temperaturas exteriores de hasta menos 5 grados Celsius (23 grados Fahrenheit) sin calentadores auxiliares de respaldo. Son compatibles con sistemas de automatización de edificios y ofrecen accesibilidad de servicio mejorada para simplificar la operación y el mantenimiento.

LG también presenta sus soluciones HVAC comerciales escalables, centradas en el sistema de flujo de refrigerante variable Multi V™ i impulsado por IA. La línea actualizada de unidades interiores ductadas incluye una unidad ductada de presión estática media que proporciona un flujo de aire potente pero silencioso para aplicaciones comerciales versátiles, así como una unidad ductada ultradelgada para aplicaciones con espacio limitado en el techo.

Haciendo su debut en la exhibición, ACP i – la plataforma avanzada de control de edificios de LG – proporciona monitoreo centralizado, identificación temprana de anomalías operativas y recomendaciones basadas en datos para respaldar la eficiencia energética y la estabilidad del sistema. Estos avances refuerzan el rol de LG como proveedor total de soluciones HVAC, abarcando capacidades de extremo a extremo desde el diseño del sistema hasta la operación mediante arquitecturas de control estructuradas.

Chiller de bomba de calor scroll inverter de alta eficiencia, CDU y cold plate como soluciones de enfriamiento

LG exhibió su chiller modular de bomba de calor scroll con inverter para aplicaciones comerciales pesadas e industriales. Esta solución de enfriamiento energéticamente eficiente¹ y de bajo nivel de ruido facilita el enfriamiento simple de gran capacidad², con cada unidad requiriendo solo una conexión de energía y tubería para una instalación sencilla. Una pantalla táctil de interfaz hombre-máquina permite el control intuitivo de hasta seis unidades conectadas, respaldando la operación coordinada y el monitoreo.

Basándose en su amplia experiencia en chillers, LG también presenta soluciones de enfriamiento para entornos de alta densidad, como centros de datos de IA. Estas incluyen chillers centrífugos inverter libres de aceite, junto con soluciones de enfriamiento líquido como la unidad de distribución de refrigerante (CDU) y la cold plate. La CDU gestiona la temperatura y el flujo del refrigerante y está diseñada con características enfocadas en el mantenimiento, incluyendo acceso a bombas con riel deslizante y filtros de liberación rápida. La solución de cold plate está diseñada para soportar cargas de trabajo con alta potencia térmica de diseño mediante un diseño optimizado de intercambio de calor.

Proveedor total de soluciones de componentes para sistemas HVAC comerciales y tecnologías centrales de próxima generación para componentes

Además de las soluciones HVAC, LG exhibió sus soluciones de componentes para sistemas HVAC residenciales y comerciales en el stand LG Component Solution, cerca de la zona ES Company. La línea incluye compresores scroll mejorados, ventiladores conmutados electrónicamente (EC), motores EC y variadores diseñados para respaldar la eficiencia del sistema, la flexibilidad y la facilidad de servicio.

Junto con estas ofertas, LG introduce componentes de próxima generación desarrollados con sus tecnologías centrales propietarias. Basándose en casi 70 años de experiencia en el desarrollo de motores y compresores, los componentes rediseñados incorporan actualizaciones estructurales y mecánicas. Estas incluyen la serie LG BHA – tecnología DualJet™ para compresores reciprocantes, tecnología TriVane™ para compresores rotativos y tecnología LG CurvedSpoke™ para motores BLDC.

“Las soluciones HVAC que presentamos en AHR Expo 2026 reflejan nuestro compromiso de ofrecer soluciones prácticas y energéticamente eficientes que respondan a las cambiantes condiciones del mercado y a las necesidades de los clientes”, afirmó James Lee, presidente de LG ES Company. “Continuamos ampliando nuestro portafolio HVAC en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, al tiempo que integramos IA en la operación y el control de sistemas para respaldar la eficiencia, la confiabilidad y la sostenibilidad en diversas condiciones de operación”.

