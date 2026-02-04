LG ELECTRONICS PRESENTA SOLUCIONES DE DISPLAY Y SOFTWARE B2B PERSONALIZADAS PARA CLIENTES EN ISE 2026

SEÚL, 3 de febrero de 2026 — LG Electronics (LG) está presentando una amplia línea de soluciones B2B personalizadas en Integrated Systems Europe (ISE) 2026, la mayor feria de displays de Europa, que se celebra en Barcelona, España, del 3 al 6 de febrero. Bajo el lema “Solutions Beyond Displays”, LG ofrecerá a los clientes B2B la oportunidad de experimentar entornos diferenciados y centrados en el cliente que integran productos de display comercial, soluciones de software y tecnología de IA.

El stand de LG, de 1,184 metros cuadrados, presenta una serie de escenarios enfocados en distintas industrias, desde hoteles y salas de control hasta salas de reuniones, espacios de aprendizaje y drive-thrus. En cada zona, los productos y soluciones de display comercial están adaptados a las necesidades específicas de cada sector.

Zona Hotel: Introduce soluciones integrales para entornos de hospitalidad, orientadas a mejorar la experiencia del huésped y apoyar las operaciones diarias del personal.

Zona Sala de Control: Presenta "LG Shield", el sistema de seguridad integrado de LG para estabilidad operativa y seguridad.

Zona Aprendizaje: Muestra escenarios de educación interactiva en el LG CreateBoard, con funciones habilitadas por IA que se adaptan a diversos métodos de enseñanza.

Zona Drive-Thru: Exhibe soluciones de display de alto brillo diseñadas para un uso confiable en exteriores pese a la exposición a condiciones climáticas e impactos físicos.

Experiencias inmersivas de K-Retail impulsadas por soluciones de software integradas

LG presenta una amplia línea de soluciones de software a través de LG Business Cloud, una plataforma integrada para la operación y gestión de displays comerciales. Para contextualizar su tecnología de display avanzada, LG se ha asociado con marcas coreanas de múltiples sectores, mostrando la excelencia de la belleza, la gastronomía y los contenidos coreanos ante audiencias globales.

Entre los socios clave se incluyen la marca de cuidado de la piel de lujo “THE WHOO” de LG H&H, que ha demostrado su presencia global mediante Royal Beauty Science; Paris Baguette, marca global de panadería con aproximadamente 3,400 tiendas en Corea, que se ha expandido a 15 países y ha superado las 700 tiendas globales; Aurora World, compañía global de juguetes y contenidos de personajes, con la exitosa marca “Palm Pals”; Boksoondoga, marca tradicional pionera en la expansión global del makgeolli; Samyang Foods, creadora del fenómeno mundial de la “marca Buldak”; y la Organización de Turismo de Corea, que cautiva audiencias globales con souvenirs turísticos que reflejan la belleza tradicional coreana y atractivas campañas de la marca turística de Corea.

Diseñada para sentirse como una visita a tiendas reales, la exhibición ofrece a los visitantes una experiencia práctica con una amplia gama de productos de display de LG, incluidos StanbyME, Smart Monitor Swing, kioscos, OLED Transparente y E-Paper. Soluciones de software como LG ConnectedCare, LG SuperSign y LG SoundCast también se destacan como ofertas clave dentro de la plataforma LG Business Cloud.

En la zona THE WHOO, los asistentes pueden experimentar LG ConnectedCare, que ofrece una forma centralizada de gestionar señalización en múltiples ubicaciones de tiendas desde una sola laptop. Incluye monitoreo del consumo energético e información predictiva, respaldando la gestión integrada de operaciones minoristas a gran escala.

La zona Paris Baguette presenta LG SoundCast, una solución basada en ubicación que sincroniza la señalización con aplicaciones de smartphones de los clientes mediante frecuencias inaudibles para anuncios personalizados y orientación. A medida que los clientes se acercan a la señalización, la app puede mostrar descuentos o disponibilidad de inventario de artículos comprados con frecuencia, y los detalles del pedido se muestran cuando llegan los clientes para recoger, permitiendo al personal brindar un servicio ágil.

En la tienda de la marca Palm Pals creada con Aurora World, LG SuperSign ofrece una forma práctica y sencilla de crear y distribuir contenido de texto e imagen para su carga en displays de tienda. La generación de contenido mediante IA ayuda a las pequeñas empresas a producir materiales publicitarios de alta calidad a menor costo.

Nuevo LG MAGNIT de ultra alta definición y E-Paper de ultra bajo consumo

LG también presenta el nuevo LG MAGNIT Micro LED signage de ultra alta definición, cuyo lanzamiento se espera próximamente, junto con el display LG E-Paper, una opción delgada como papel diseñada para un consumo energético mínimo.

El nuevo LG MAGNIT utiliza un recubrimiento negro en la parte frontal del display para ofrecer una calidad de imagen vívida y realista. El color se mantiene consistente en su amplio ángulo de visión, mientras que la reproducción precisa de color y brillo en escenas oscuras proporciona una experiencia visual superior.

El diseño modular del LG MAGNIT permite escalabilidad, con gabinetes LED que se ensamblan como bloques para una instalación simplificada y ajuste frontal sencillo de los desniveles entre gabinetes. Los gabinetes y controladores pueden colocarse hasta a 10 kilómetros de distancia,* y materiales retardantes al fuego ayudan a frenar la propagación del fuego en situaciones de emergencia.

Una capacidad clave es la tecnología Line to Dot (LTD), que mejora la estabilidad operativa. Dado que los IC controladores LED convencionales controlan las fuentes de luz por línea, un píxel defectuoso puede hacer que toda una línea parezca no funcional. La tecnología LTD de LG cambia automáticamente el control de línea a punto, aislando el píxel afectado para minimizar la interrupción visual y ofrecer una experiencia de visualización más cómoda.

LG también presenta el display LG E-Paper, que crea imágenes moviendo partículas de color cargadas eléctricamente mediante un campo eléctrico. Su textura similar al papel y su display de ultra bajo consumo permiten que las imágenes estáticas permanezcan sin alimentación continua. El perfil delgado del E-Paper mide 17.8 milímetros — reduciéndose a 8.6 milímetros en su punto más delgado — y pesa alrededor de tres kilogramos, lo que lo hace ideal para movilidad e instalación sencilla en diversos entornos comerciales.

Fachada multimedia dinámica donde el patrimonio coreano se encuentra con la innovación en displays

En la entrada del stand, una enorme fachada multimedia da la bienvenida a los visitantes con una experiencia visual inmersiva. Inspirada en los sentimientos de Arirang, la canción folclórica tradicional más icónica de Corea, la instalación artística reinterpreta el paisaje nocturno de Seúl a través de un lenguaje de diseño contemporáneo, combinando herencia cultural con sofisticación moderna mientras transmite el liderazgo tecnológico avanzado de LG.

La torre LED de tres lados mide 4.2 por 5.6 metros, con 52.5 metros de malla LED transparente (T-Mesh) en una estructura de rejilla ligera y flexible que asciende y desciende dinámicamente en un movimiento visual rítmico.

“Estamos redefiniendo los espacios comerciales con ecosistemas integrados que van más allá del hardware”, afirmó Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company. “Al continuar fortaleciendo nuestras soluciones de software y tecnología, estamos bien posicionados para mantener nuestro liderazgo en el mercado global de displays comerciales, permitiéndonos ofrecer valor personalizado que impulse el crecimiento del negocio de nuestros clientes”.

Para explorar virtualmente “Solutions Beyond Displays” de LG y programar una visita, consulte el ISE 2026 website, que ofrece una vista previa de las zonas de exhibición, información detallada de productos y registro gratuito.

*La instalación a larga distancia de hasta 10 km entre el producto y el controlador es posible mediante el uso de cables de fibra óptica, que permiten mayores distancias de transmisión.

