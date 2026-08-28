LG Electronics lleva la innovación Fit & Max a más categorías estratégicas de electrodomésticos en IFA 2026

Santo Domingo. República Dominicana. 18 de agosto de 2026 — LG Electronics (LG) presentará su solución ampliada Fit & Max en IFA 2026, que se llevará a cabo en Berlín, Alemania, del 4 al 8 de septiembre. Aplicado inicialmente a determinados modelos de refrigeradores, el concepto de LG ‘Fit Space, Max Life’ ahora se extiende a las categorías de lavadoras, secadoras y lavavajillas.

LG presentará estas tres categorías de productos de manera conjunta en una zona exclusiva dedicada a la solución Fit & Max dentro de su stand en IFA. A través de exhibiciones que recrean espacios modernos y elegantes de cocina y lavandería, los electrodomésticos demostrarán cómo Fit & Max permite una integración armoniosa en el hogar, sin comprometer la capacidad ni el rendimiento que los consumidores necesitan.

Fit Space, Max Life

Los espacios en el hogar son cada vez más compactos, mientras que las expectativas de los consumidores respecto a los electrodomésticos continúan aumentando. Los consumidores buscan productos que aprovechen mejor el espacio disponible, realicen las tareas del hogar de manera más eficiente y hagan que las rutinas diarias sean más sencillas y convenientes. Al mismo tiempo, los costos de energía y la eficiencia energética son factores cada vez más importantes al momento de elegir un electrodoméstico.

Tradicionalmente, al elegir un electrodoméstico, los consumidores han debido considerar un equilibrio entre dos prioridades: seleccionar un modelo que se adapte al espacio disponible y que, al mismo tiempo, responda a sus necesidades cotidianas. La solución Fit & Max de LG integra ambas prioridades, para que los consumidores ya no tengan que elegir entre un producto que se adapte a su espacio y uno que ofrezca la capacidad y el rendimiento que necesitan.

‘Fit Space’ combina flexibilidad de instalación e innovación en diseño, permite que los electrodomésticos se integren de manera natural con su entorno. Los mecanismos específicos de puertas y bisagras, junto con los sistemas de instalación, ayudan a minimizar espacios visibles innecesarios y salientes, creando una apariencia más uniforme y un espacio más integrado y funcional.

‘Max Life’ garantiza que aprovechar mejor el espacio no implique comprometer la experiencia de uso. Cada electrodoméstico está diseñado para aprovechar al máximo sus dimensiones, ofreciendo la capacidad, el rendimiento, la eficiencia energética y la comodidad que esperan los consumidores. En conjunto, Fit Space y Max Life ayudan a optimizar el espacio en el hogar sin sacrificar el rendimiento ni la conveniencia.

Refrigeradores: se adaptan al estilo de vida y maximizan la frescura

Al combinar Zero Clearance con el diseño Thin Door de LG y un exterior plano, los refrigeradores Fit & Max pueden instalarse junto a la pared o a los muebles de la cocina, logrando una apariencia elegante y uniforme. El diseño integrado y orientado al aprovechamiento del espacio de los refrigeradores Fit & Max fue reconocido con el iF Design Award 2026 y el Red Dot Award 2026¹.

En el interior, Dual FRESHConverter+™ y Full Convert Drawer™ ofrecen hasta tres zonas de temperatura ajustables, permitiendo adaptar las condiciones de almacenamiento a diferentes tipos de alimentos. AI Fresh™ aprende los patrones de uso durante un periodo de tres semanas y utiliza esta información para optimizar el funcionamiento de enfriamiento, contribuyendo a mantener condiciones de almacenamiento más constantes y estables.

Los visitantes del stand de LG en IFA podrán conocer más sobre las opciones de configuración flexible de temperatura de los refrigeradores en la zona dedicada a la solución Fit & Max.

Lavadoras: se adaptan al espacio de la lavandería y maximizan el tiempo

LG extiende Fit & Max a su portafolio de soluciones para el lavado y cuidado de la ropa, que incluye lavadoras, secadoras y soluciones para el cuidado de las prendas. La instalación tipo slide-in y los diseños planos y minimalistas permiten que los electrodomésticos se alineen de manera ordenada con los muebles que los rodean y minimicen su proyección hacia el espacio, creando un entorno de lavandería más uniforme y eficiente.

Aunque están diseñadas para aprovechar mejor el espacio, las soluciones de lavandería Fit & Max de LG no comprometen la capacidad. Los equipos combinan una estructura interna optimizada con un preciso sistema de control basado en motores DD Inverter, que ayuda a reducir las vibraciones y aprovechar mejor el espacio interior. Esto permite incorporar un tambor de mayor tamaño y una mayor capacidad de lavado sin aumentar las dimensiones externas del equipo².

AI Wash™ y AI Dry™ detectan las características de la carga y ajustan automáticamente la configuración del ciclo, ayudando a reducir el tiempo, el consumo de energía y la atención que requiere completar las tareas de lavado y secado.

Lavavajillas: se adaptan a la cocina y maximizan el rendimiento de limpieza

Los lavavajillas LG Fit & Max cuentan con un diseño de instalación alineada con los muebles de cocina, ayudando a mantener las líneas limpias y continuas en el espacio. Detrás de su exterior integrado, los lavavajillas ofrecen el práctico ciclo Wash & Dry de 1 hora³, así como AI SenseClean™, que detecta el nivel de suciedad de cada carga y ajusta automáticamente el funcionamiento para optimizar la efectividad de la limpieza.

Estas tecnologías permiten realizar el cuidado de la vajilla de manera más rápida y eficiente, reduciendo la carga que representa una tarea cotidiana y brindando a los consumidores más tiempo para disfrutar de la vida fuera de la cocina.

“Los consumidores no deberían tener que elegir entre un electrodoméstico que se adapte a su espacio y uno que ofrezca la capacidad y el rendimiento que necesitan”, señaló Baek Seung-tae, presidente de LG Home Appliance Solution Company. “Fit & Max reúne estas prioridades en una sola solución. Al extender este enfoque a más categorías de electrodomésticos, buscamos facilitar la elección de productos que se integren naturalmente en los hogares y, al mismo tiempo, aporten mayor valor a la vida cotidiana”.

Los visitantes de IFA 2026 podrán conocer la solución ampliada Fit & Max en el stand de LG, ubicado en el Hall 18 de Messe Berlín, donde los refrigeradores, las soluciones de lavandería y los lavavajillas serán presentados de manera conjunta en una zona exclusiva dedicada a Fit & Max.

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