Fortinet amplía la serie FortiGate G con el modelo 1200G y FortiSASE Outpost para avanzar en la convergencia de firewalls y SASE

FortiGate Serie 200G Seguridad de alto rendimiento diseñada para la infraestructura de IA

A medida que la adopción de la IA, el tráfico cifrado y la infraestructura híbrida transforman las redes empresariales, las organizaciones necesitan inspeccionar los crecientes volúmenes de tráfico sin introducir cuellos de botella en el rendimiento. También necesitan la flexibilidad para determinar dónde se aplica la seguridad en función del rendimiento de la aplicación, la soberanía de los datos, el cumplimiento y los requisitos operativos.

Impulsada por la última arquitectura FortiASIC de Fortinet, la serie FortiGate 1200G acelera el procesamiento de redes y seguridad para ofrecer una protección predecible y de baja latencia para entornos empresariales y de centros de datos exigentes. La conectividad flexible de 10G, 25G y 100G ayuda a las organizaciones a modernizar sus infraestructuras, mientras que las protecciones basadas en hardware fortalecen la integridad y la resiliencia de FortiGate 1200G.

Entre los principales beneficios de FortiGate 1200G se incluyen:

Mantener las aplicaciones rápidas: La inspección predecible de baja latencia impulsada por FortiASIC permite a las organizaciones proteger el tráfico cifrado y basado en IA sin sacrificar el rendimiento de la aplicación.

Modernización con espacio para crecer: La conectividad flexible admite entornos de campus, centros de datos e híbridos, al tiempo que proporciona margen para el crecimiento futuro basado en IA.

Aumentar la resiliencia operativa: Las protecciones basadas en hardware, el almacenamiento seguro de credenciales y la redundancia incorporada fortalecen la integridad de la plataforma y mejoran la continuidad del negocio.

Reducir la complejidad operativa: FortiOS consolida las redes y la seguridad, al tiempo que permite una gestión coherente de las políticas en todos los dispositivos y servicios entregados en la nube.

Cuando se configura como FortiSASE Outpost, el FortiGate 1200G puede funcionar como un punto de presencia (PoP) SASE local de alto rendimiento, lo que brinda a las organizaciones otra opción para la inspección y aplicación de la seguridad.

El rendimiento de la protección contra amenazas se mide con firewall, IPS, control de aplicaciones y protección contra malware activados.

Las cifras de las soluciones de la competencia se basan en fuentes disponibles públicamente. Pueden existir variaciones en las metodologías de prueba y las métricas de rendimiento entre diferentes proveedores.

Todos los valores de consumo de energía se toman de hojas de datos externas y guías de sistemas de hardware, utilizando el consumo de energía máximo.

Los analistas del sector consideran que las arquitecturas convergentes de firewall y SASE son cada vez más importantes para las organizaciones que preparan sus redes para las demandas impulsadas por la IA.

Las plataformas convergentes de SASE y firewall ofrecen la flexibilidad necesaria para satisfacer las arquitecturas de red dinámicas y aceleradas por la IA dondequiera que estén, en lugar de convertirse en parte de la deuda técnica del próximo año. Los compradores que juzgan las plataformas solo por lo bien que se adaptan al entorno actual, en lugar de lo eficazmente que pueden adaptarse al del futuro, ya están retrasados.

– Pete Finalle, Research Manager en IDC

FortiSASE Outpost: Seguridad soberana entregada en el borde

Las organizaciones necesitan cada vez más la flexibilidad para determinar dónde se realiza la inspección y la aplicación de la seguridad en función de sus requisitos comerciales, de rendimiento, de cumplimiento y de soberanía. El tráfico puede enrutarse a través de un POP SASE basado en la nube, mientras que el tráfico sensible a los datos o crítico en cuanto a la latencia puede procesarse localmente a través de FortiSASE Outpost que se ejecuta en un FortiGate dentro de un entorno controlado por el cliente.

Configurado como un FortiSASE Outpost, el FortiGate funciona como un POP SASE in situ acelerado por ASIC, proporcionando inspección de seguridad, aplicación de políticas y control de acceso más cerca de los usuarios y los datos. Las organizaciones pueden colocar estratégicamente los POP in situ cerca de grandes concentraciones de usuarios en regiones sin un POP en la nube cercano, lo que ayuda a reducir la latencia, preservar el rendimiento de las aplicaciones y disminuir los costos de ancho de banda.

Esta arquitectura diferenciada de Fortinet permite a las organizaciones utilizar POP operados por Fortinet, POP in situ o ambos. La interfaz de FortiSASE gestiona de forma centralizada la configuración, las políticas, la supervisión, las operaciones del ciclo de vida y las actualizaciones en ambos modelos de implementación, manteniendo políticas de confianza cero, visibilidad y protección coherentes sin tratar el POP local como un entorno de seguridad independiente.

Las organizaciones también pueden mantener el tráfico designado, los registros y el procesamiento dentro de límites geográficos o de infraestructura privada definidos para cumplir con los requisitos normativos y reducir los costos de conectividad sin alterar la experiencia del usuario final.

Proteja a todos los usuarios sin sacrificar el rendimiento ni el control

Independientemente de dónde se lleve a cabo la aplicación, los usuarios obtienen una experiencia de acceso uniforme y las organizaciones mantienen políticas de seguridad, visibilidad y controles de confianza cero comunes. Esto permite a los equipos de seguridad mantener el tráfico, el procesamiento y los registros designados dentro de límites geográficos, jurisdiccionales o de infraestructura privada específicos, sin crear una arquitectura de seguridad separada ni cambiar la forma en que los usuarios se conectan a las aplicaciones.

Esta flexibilidad de despliegue es especialmente importante para los entornos impulsados por IA. Los agentes, las aplicaciones y los dispositivos conectados generan volúmenes crecientes de tráfico este-oeste que pueden no necesitar ser enrutados a través de un POP en la nube y de vuelta. Utilizando FortiGate como punto de aplicación local de alto rendimiento, las organizaciones pueden inspeccionar este tráfico más cerca del usuario. Esto ayuda a reducir la latencia, preservar el rendimiento de las aplicaciones y mantener el control sobre la información confidencial.

Construido sobre FortiOS, FortiGate y FortiSASE comparten políticas, inteligencia de amenazas, contexto de seguridad y decisiones de zero-trust en entornos locales y en la nube. Los servicios de seguridad potenciados por IA de FortiGuard proporcionan inteligencia en tiempo real y protección automatizada en ambos modelos de implementación, mientras que FortiAI ayuda a los equipos de seguridad a investigar y responder ante las amenazas más rápido sin añadir complejidad operativa.

Los analistas también señalan la necesidad de arquitecturas que permitan a las organizaciones elegir dónde se aplica la política sin fragmentar la política, las operaciones o la experiencia del usuario.

Las organizaciones no deberían tener que elegir entre la escalabilidad de la seguridad proporcionada por la nube y el rendimiento, el control o la soberanía de la aplicación de la política en las instalaciones. La convergencia de estos modelos está creando un nuevo y significativo mercado de SASE firewall. Fortinet está bien posicionado para este cambio, permitiendo a los clientes aplicar la seguridad a través de FortiSASE entregado en la nube o localmente con FortiGate 1200G y con FortiSASE Outpost, según lo que requiera su negocio, manteniendo al mismo tiempo una política, visibilidad y experiencia del usuario consistentes.

– Will Townsend, analista jefe, LoneStar Advisory and Research

Disponibilidad

Se espera que FortiGate 1200G esté disponible en el tercer trimestre de 2026. Para más información, visite aquí.

Recursos adicionales

Acerca de Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) es una fuerza impulsora en la evolución de la ciberseguridad y en la convergencia de redes y seguridad. Nuestra misión es proteger a las personas, los dispositivos y los datos en cualquier lugar, y hoy en día ofrecemos ciberseguridad en cualquier lugar donde nuestros clientes la necesitan, con la mayor cartera integrada de más de 50 productos de nivel empresarial. Más de medio millón de clientes confía en las soluciones de Fortinet, que se encuentran entre las más implementadas, patentadas y validadas de la industria. Fortinet Training Institute, uno de los programas de capacitación más grandes y amplios de la industria, se dedica a poner al alcance de todos la capacitación en ciberseguridad y nuevas oportunidades profesionales. La colaboración con organizaciones de prestigio tanto del sector público como del privado, incluidos equipos de respuesta ante emergencias informáticas (CERT), entidades gubernamentales y el mundo académico, es un aspecto fundamental del compromiso de Fortinet para mejorar la resiliencia cibernética a nivel mundial. FortiGuard Labs, la organización de élite de inteligencia e investigación de amenazas de Fortinet, desarrolla y utiliza tecnologías punteras de aprendizaje automático e inteligencia artificial para proporcionar a los clientes una protección oportuna y de primera clase, así como inteligencia de amenazas procesable. Más información en https://www.fortinet.com, el blog de Fortinet « » y FortiGuard Labs.

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