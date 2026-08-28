Sánchez Roa: “Ingreso del general German Rosario Pérez al PLD reconoce a Danilo Medina y augura triunfo en Elías Piña”

El exsenador Adriano Sánchez Roa, afirmó que el ingreso del general retirado Germán Rosario Pérez al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) constituye un reconocimiento a la extraordinaria gestión de gobierno del expresidente Danilo Medina y augura el triunfo electoral de esa organización en la provincia Elías Piña en el 2028.

Sánchez Roa, autor de la ley orgánica de las fuerzas armadas, sostuvo que la trayectoria militar, profesional y social de Rosario Pérez representa un importante fortalecimiento político para el PLD, porque se agrega su amplia vinculación con los diferentes sectores de Elías Piña.

“Germán Rosario Pérez, a quien cariñosamente conocemos como Germancito, es un hombre de una trayectoria brillante, con una amplia carrera en las Fuerzas Armadas, sólida formación profesional y una profunda integración con la sociedad de Elías Piña”, manifestó Sánchez Roa en compañía de la exsenadora Sonia Mateo y el presidente de intermedio del PLD Wilmis Mora.

El exsenador de Elías Piña y también expresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa del Senado aseguró que el ingreso de Germán Rosario Pérez, junto con otras incorporaciones que, según adelantó, se producirán próximamente, demuestra que el PLD está recuperando fuerza política en la provincia.

“Con Germancito Rosario Pérez y con otros dirigentes y congresistas que próximamente se incorporarán a este proyecto, nosotros vamos a volver otra vez, apoyado en la extraordinaria obra de gobierno del presidente Danilo Medina. El PLD ha levantado la cabeza en Elías Piña y todo el país”, proclamó.

Sánchez Roa sostuvo que la organización está preparada para recuperar el poder político en los distritos municipales, los municipios, el Congreso Nacional y la Presidencia de la República en 2028.

Afirmó que el objetivo del PLD es retomar una agenda de desarrollo basada en la producción, el empleo, la alimentación, la salud, la educación y el bienestar de la población.

“Elías Piña sabe lo que recibió de nosotros, sabe lo que ha perdido y también sabe que puede volver a avanzar. Por eso estamos trabajando para que el pueblo vuelva a beneficiarse de políticas públicas que produzcan desarrollo, oportunidades y dignidad”, concluyó Sánchez Roa.

“¡El PLD está listo para continuar las obras y acciones en Elías Piña; ¡Y estamos preparados para volver a gobernar en 2028!”

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