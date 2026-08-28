Medio Ambiente interviene edificaciones ilegales que ocupaban franja de protección del río Maimón

MONSEÑOR NOUEL (República Dominicana). — El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervino dos edificaciones ilegales que ocupaban parcialmente la franja de protección del río Maimón, en el municipio de Juan Adrián, provincia Monseñor Nouel, luego de comprobar mediante inspecciones técnicas la ejecución y continuación de obras dentro del espacio de protección establecido para las corrientes fluviales.

La actuación fue ejecutada por la Dirección de Fiscalización Ambiental, con apoyo operativo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), como parte del seguimiento a denuncias e inspecciones realizadas en la zona.

La protección de las márgenes y los cuerpos de agua forma parte del ordenamiento jurídico dominicano desde décadas antes de la promulgación de la Ley 64-00. La legislación nacional ha establecido históricamente regímenes especiales de protección para costas y determinados cuerpos de agua, posteriormente fortalecidos y ampliados por la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el caso específico de las corrientes fluviales, el artículo 129 de la Ley 64-00 establece una franja de protección obligatoria de 30 metros en ambas márgenes de los ríos, destinada a preservar estos espacios frente a intervenciones que puedan afectar su integridad y funcionamiento natural.

En uno de los casos intervenidos, el expediente ambiental evidencia que el promotor había recibido previamente un Certificado de Registro de Impacto Mínimo para labores de limpieza y nivelación del terreno. Esta autorización no correspondía a la construcción de una edificación y establecía expresamente como condición el respeto de los 30 metros de protección del río Maimón.

Las inspecciones posteriores determinaron que en el lugar fue levantada una edificación ilegal de dos niveles y que parte de la estructura penetraba la franja de protección. El levantamiento técnico realizado estableció que tres de los seis vértices de la edificación ilegal se encontraban dentro de los 30 metros establecidos para la protección del río.

El expediente documenta, además, que las labores habían sido paralizadas previamente por las autoridades ambientales y que posteriormente se verificó la continuación de los trabajos. Las actuaciones registran intervenciones desde agosto de 2025 y nuevas paralizaciones durante 2026, antes de la intervención realizada esta semana.

En el segundo caso, los técnicos identificaron otra edificación ilegal en proceso de construcción con afectación a la franja de protección del río, por lo que fueron adoptadas las medidas correspondientes a partir de los hallazgos levantados durante la inspección.

Las franjas de protección de los ríos cumplen una función ambiental y de seguridad fundamental: contribuyen a preservar las riberas, reducir alteraciones de los cauces y mantener espacios necesarios para la dinámica natural de las corrientes fluviales, particularmente ante crecidas e inundaciones.

La Ley 64-00 faculta al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar labores de vigilancia, monitoreo e inspección para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y, a partir de sus resultados, disponer las medidas necesarias para corregir las irregularidades identificadas.

El Ministerio continuará fortaleciendo las acciones de fiscalización y seguimiento en todo el territorio nacional para prevenir intervenciones que comprometan los ríos y demás cuerpos de agua, así como para garantizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales vigentes.

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