JCE reconoce a la cedulada número 3 millones y anuncia se elimina restricción del mes de cumpleaños para renovar cédula

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) reconoció este jueves a la cedulada número tres millones en un acto donde, además, anunció que queda eliminada a partir de este viernes 28 de agosto la restricción del mes de cumpleaños para obtener la nueva cédula.

El acto de celebración del cumplimiento de este hito fue encabezado por el Pleno de la JCE en el Auditorio de la sede central, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; el secretario general Sonne Beltré y los suplentes Prado López, Cristian Perdomo, Anibelca Rosario y Tony Tejada. También estuvieron presentes el cuerpo directivo de la JCE, subdirectores, encargados y delegados de distintas organizaciones políticas.

La cedulada número tres millones, recayó en la ciudadana Onaney Rosmel Severino Alcántara, a quien el Pleno reconoció como símbolo del compromiso ciudadano con la identidad dominicana, la participación y los valores democráticos al ejercer su derecho de ciudadanía en el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral.

Durante las palabras centrales, a cargo del presidente de la JCE, Jáquez Liranzo, destacó al día de hoy, al corte de este jueves, 3 millones 66,520 personas han renovado y recibido su nueva célula, equivalentes al 35.8 % de las 8,569,272 personas que conforman al momento el padrón electoral, a las cuales se suman 164,970 personas, cuyas cédulas están disponibles para entrega, en conjunto 3,231,490 renovaciones, el equivalente al 37.7 % del total del padrón electoral al corte.

“Hoy celebramos 3 millones de personas ceduladas, pero también celebramos 3 millones de personas, cuya identidad ha pasado por un proceso concedido para verificarla y protegerla, celebramos el esfuerzo de los servidores y servidoras de la Junta Central Electoral que hacen posible cada una de las etapas de este proceso; celebramos un paso más por el fortalecimiento de la identidad y la soberanía de la República Dominicana”, dijo.

Señaló que “cuando protegemos la identidad de una persona, protegemos sus derechos, cuando fortalecemos nuestros registros, fortalecemos la seguridad jurídica y la integridad del padrón electoral, y cuando garantizamos una persona, una huella, una identidad, fortalecemos la certeza sobre la cual descansa nuestra democracia”.

Asimismo, resaltó que este esfuerzo ha recibido también reconocimiento internacional, ya que la República Dominicana obtuvo el premio al mejor documento de identidad de Latinoamérica 2026, otorgado durante el Foro High Security Printing Latín América celebrado en la ciudad de Guatemala.

Apuntó que desde el inicio se tuvo claro que este proceso debía llegar a todo el territorio nacional y a la ciudadanía dominicana en el exterior: “No solo tú vienes a la Junta, la Junta también va hacia ti, por eso hemos llevado este proceso a lugares de difícil acceso mediante operativos móviles, hasta este momento hemos realizado un total de 333 operativos a nivel nacional y el exterior y continuaremos ampliando este esfuerzo para acercar el servicio a quienes enfrentan mayores dificultades para trasladarse a nuestros centros de educación”, destacó.

Se elimina restricción de renovar por mes de cumpleaños

“Desde el principio también dijimos que la renovación sería progresiva, la apertura del proceso se produjo el 12 de abril de este año. Han transcurrido cuatro meses y 15 días y hoy al alcanzar los 3 millones de personas ceduladas, equivalente al 37.7 % del padrón electoral al corte, ya podemos anunciar un nuevo paso a la República Dominicana a nivel de todos nuestros centros de cedulación”, dijo.

“A partir de este viernes 28 de agosto, toda la ciudadanía podrá acudir a nuestros centros de servicios a renovar su documento independientemente de su mes de nacimiento, ya no hay excusas, ya no hay restricciones”, manifestó Jáquez Liranzo, quien agradeció al equipo humano de la JCE que trabaja día a día para poder llegar a esta meta que es una meta de soberanía y también emitió un agradecimiento especial a las organizaciones políticas por hacer suyo este esfuerzo de nación.

Cédula del formato anterior perderá vigencia el 1 abril

El presidente de la JCE recordó a la ciudadanía, que aunque parezca lejos, está cerca la fecha en la que la cédula del formato anterior perderá su vigencia.

“El 1 de abril de 2027 marcará un momento determinante en este proceso, a partir de esa fecha, la cédula anterior dejará de ser aceptada y será necesario contar con el nuevo documento para todas las actividades que requieran su presentación”, exhortó a modo de motivar a la ciudadanía a que renueve su cédula.

Señaló que habría una inhabilitación civil a partir del 1 de abril de 2027 para aquellos ciudadanos y ciudadanas que no tengan el nuevo documento, y que por eso el llamado a los dominicanos y dominicanas para que no dejen la renovación para último momento.

Estadísticas de renovación

El director de Cedulación, Américo Rodríguez, presentó los datos de cedulación. Por rangos de edad, la mayor concentración se registra en la población joven y adulta. El grupo de 30 a 39 años lidera con 626,004 inscritos, seguido por el de 40 a 49 años, con 566,628; el de 20 a 29 años, con 549,924; y el de 50 a 59 años, con 516,875. Se contabilizan, además, 400,188 renovaciones en personas de 60 a 69 años; 202,627 entre los 70 y 79 años; 133,030 en jóvenes de 16 a 19 años; 55,487 entre los 80 y 89 años; 7,539 de 90 a 99 años; y 228 ciudadanos con 100 años o más.

Respecto a los dominicanos empadronados en el exterior, se reportan 136,961 renovaciones completadas. El segmento femenino encabeza la participación internacional con 76,593 mujeres atendidas, frente a 60,368 hombres que han actualizado su documento.

Santo Domingo es la provincia con mayor cantidad de cedulados, con 678,211 en total: 348,752 mujeres y 329,459 hombres. Le siguen el Distrito Nacional, con 334,842 cedulados; Santiago, con 326,188; y San Cristóbal, con 176,857. Entre las demás provincias con mayor número de cedulados se encuentran La Vega, con 132,531; San Pedro de Macorís, con 108,585; Duarte, con 106,373; y Puerto Plata, con 106,285.

Asimismo, La Altagracia registra 93,011 cedulados y La Romana, 89,406. En un nivel intermedio aparecen Espaillat, con 77,132; San Juan, con 75,128; Azua, con 73,750; Barahona, con 60,993; Peravia, con 59,563; Monseñor Nouel, con 56,426; y Monte Plata, con 55,821.

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