Fenómeno El Niño provoca reducción de los caudales ríos alimentan acueductos sirven agua en el GSD

Santo Domingo.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que producto de la reducción en los acaudales de los ríos Haina, La Isabela, Nizao, Isa, Mana y Duey, la producción de agua potable en los sistemas que distribuyen en líquido a Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pantoja, Pedro Brand y parte del Distrito Nacional, han reducido su producción hasta un 68 por ciento en los últimos días.

“Desde el mes de mayo hasta la fecha hemos tenido una reducción en las lluvias, fundamentalmente en las cuencas que abastecen a los ríos Haina, Isa, Mana, Duey e Isabela; al igual que el río Nizao, que abastece al acueducto Valdesia. Producto de esta situación, el acueducto Haina-Manoguayabo tiene una reducción en su producción de un 68%”, expresa la institución, a través de un comunicado de prensa.

Agregó que el acueducto Isabela tenía hasta este martes una reducción de un 65% de su producción, debido a los bajos niveles en la obra de toma de ese sistema.

“El sistema Haina-Manoguayabo, que debe producir 91 millones de galones al día, este domingo estaba produciendo 21 millones de galones. El acueducto Isabela, que debe producir 9 millones de galones, solo está produciendo 3 millones”, explica la Dirección de Comunicaciones de la CAASD.

De igual forma, la ausencia de lluvia afecta drásticamente a los acueductos Isa-Mana y Duey, los cuales tiene su producción reducida en más de un 60%, y producto de esta situación, continúan afectados los sectores ubicados en Los Alcarrizos, Pedro Brand, Los Peralejos, Pantoja, Los Girasoles, los residenciales a lo largo de la República de Colombia como Puerta de Hierro, Cuesta Hermosa 1, 2 y 3, Isabel Villa; y en el Distrito Nacional, los ubicados al sur de la avenida John F. Kennedy.

Explica la nota que una parte importante de ellos que se abastecen del sistema Haina-Manoguayabo, están sintiendo dificultad en el servicio, sobre todo, sectores como Los Kilómetros, El Cacique, El Portal, 30 de Mayo, Atalah, Zona Universitaria y Gascue, entre otros.

“Para mitigar esta situación, la CAASD tiene un plan de contingencia que está aplicando en este momento y consiste en trasvasar agua desde el Acueducto Valdesia-Santo Domingo hacia Pantoja, Los Girasoles y hacia los residenciales ubicados en las proximidades de la avenida República de Colombia”, explicó.

Indica la CAASD, a través de su Dirección de Comunicaciones, que, aunque el río Nizao ha bajado su caudal, el acueducto Valdesia-Santo Domingo, dispone de dos presas que tienen un volumen almacenado suficiente para que este sistema siga operando en condiciones normales.

Afirma que el acueducto Valdesia es la fuente más confiable que dispone la CAASD y es por ello que desde ese acueducto se está trasvasando agua hacia los sectores más afectados por la actual sequía.

De igual forma la parte del Distrito Nacional que recibe agua tanto del sistema Haina-Manoguayabo como del acueducto Valdesia en los últimos días está recibiendo servicio en mayor medida desde el acueducto Valdesia.

El despacho de prensa indica que la CAASD, tomando la previsión de esta situación, procedió a comprar 40 unidades de camiones cisternas, de los cuales a este momento ya han recibido 16, que ya están dando servicio en la calle y se espera que en los próximos días lleguen los 24 restantes que completarían las 40 unidades.

Además, de esas unidades la CAASD tiene un total de 76 camiones contratados del sector privado, y una “cola” de 10 mil galones.

“Desde la Dirección General y la de Operaciones, le estamos dando seguimiento a los pronósticos del Instituto Dominicano de Metodología (INDOMET), a fin de observar la evolución del fenómeno de El Niño, que es lo que nos está afectando drásticamente, no sólo a la República Dominicana, este es un problema que está afectando a varios países latinoamericano”, indicó la CAASD.

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